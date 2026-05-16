Este sábado 16 de mayo habrá una pelea de infarto, pues estarán cara a cara Francis Ngannou y Philipe Lins en el Intuit Dome de Los Ángeles. Este combate de peso pesado es parte del evento de MMA de Most Valuable Promotion (MVP). Dicho ello, aquí podrás conocer a qué hora empezará y qué canales de televisión transmitirán el enfrentamiento EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

La pelea Francis Ngannou vs. Philipe Lins apunta a ser intensa de principio a fin. (Foto: @netflixsports, @francisngannou, @phillipelins y @mostvaluablepromotions / Instagram)

¿A qué hora ver EN VIVO la pelea Francis Ngannou vs. Philipe Lins en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas la pelea Francis Ngannou vs. Philipe Lins este sábado 16 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el evento de MMA de Most Valuable Promotion (MVP) en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

España: 1:00 am del domingo 17 de mayo

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

No se puede confirmar la hora exacta de la pelea entre Francis Ngannou y Philipe Lins debido a que todo dependerá de la duración de las peleas previas de la cartelera del evento de MMA de Most Valuable Promotion (MVP), cuyo combate estelar es el de Ronda Rousey vs. Gina Carano.

Cartelera

Ronda Rousey vs. Gina Carano

Nate Diaz vs. Mike Perry

Francis Ngannou vs. Philipe Lins

Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross

Junior Dos Santos vs. Robelis Despaigne

Muhammad Mokaev vs. Adriano Moraes

Jefferson Creighton vs. Jason Jackson

Namo Fazil vs. Jake Babian

David Mgoyan vs. Albert Morales

Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong

Chris Avila vs. Brandon Jenkins

¿Qué canal transmite EN VIVO la pelea Francis Ngannou vs. Philipe Lins?

Este sábado 16 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO la pelea Francis Ngannou vs. Philipe Lins a través de Neflix. Ten en cuenta que los eventos en vivo de este servicio de streaming te permiten retroceder, pausar, reproducir desde el comienzo o avanzar durante la transmisión, brindándote el control total de tu experiencia.

Puedes ver este tipo de contenido en la mayoría de los dispositivos más nuevos, incluyendo Smart TVs, reproductores multimedia, teléfonos y tablets Android, iPhones, iPads, computadoras Windows y Mac, y consolas de videojuegos. Asegúrate de tener la última versión de la app de Netflix en tu dispositivo para disfrutar de la mejor experiencia. Si tu dispositivo actual no es compatible con la visualización en vivo, no te preocupes, los eventos estarán disponibles unos días después para que los disfrutes a tu propio ritmo.