Se define al último finalista del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Este domingo 18 de mayo, en el Estadio Ciudad de los Deportes, América y Cruz Azul se verán las caras en esta semifinal de infarto, donde la ‘Máquina Cementera’ cuenta con una ligera ventaja tras haber ganado por 1-0 en el duelo de ida. Ahora, el tricampeón va por su revancha, con la misión de alcanzar su cuarto título consecutivo. Aquí te dejo con los horarios para ver el partido de América vs. Cruz Azul desde México y Estados Unidos.

¿A qué hora juega América vs. Cruz Azul EN VIVO desde México?

Si te encuentras en México, no te pierdas la transmisión de América vs. Cruz Azul EN VIVO a partir de las 19:15 horas CDMX o 18:15 horas de Baja California . Sigue el encuentro con transmisión de Canal 5 en señal abierta, TUDN en señal de paga o ViX Premium en streaming online.

¿A qué hora juega América vs. Cruz Azul EN VIVO desde USA?

La hora de inicio de la semifinal de vuelta de América vs. Cruz Azul desde los Estados Unidos será a partir de las 21:15 ET o 18:15 PT . Aquí te dejo con todas las zonas horarias en USA para que no te pierdas esta definición de infarto para conocer al último finalista del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Horario América vs. Cruz Azul Ciudades en Estados Unidos 21:15 ET Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 20:15 CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 19:15 MT Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 18:15 PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

América vs. Cruz Azul: horarios del partido en el mundo

Argentina: 22:15 horas

Chile: 21:15 horas

Colombia: 20:15 horas

Ecuador: 20:15 horas

España: 3:15 del lunes 19 de mayo

Paraguay: 22:15 horas

Perú: 20:15 horas

Uruguay: 22:15 horas

Venezuela: 21:15 horas