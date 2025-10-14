Argentina y Colombia se enfrentan por las semifinales del Mundial Sub 20. (Foto: OpenAI)
Argentina y Colombia se enfrentan por las semifinales del Mundial Sub 20. (Foto: OpenAI)
Renato Cardenas C.
Renato Cardenas C.

El Mundial Sub 20 Chile 2025 vivirá una semifinal de lujo con sabor sudamericano. Argentina y Colombia se medirán este miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, en un duelo que promete ser una verdadera final anticipada. Ambos seleccionados llegan con grandes actuaciones en el torneo y buscarán un boleto a la gran final, donde ya espera el ganador del cruce entre Marruecos y Francia.

La Selección Argentina, dirigida por Diego Placente, llega con puntaje perfecto y un fútbol dominante: venció 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia, 1-0 a Italia, 4-0 a Nigeria y 2-0 a México. Por su parte, Colombia ha tenido un camino más peleado, pero lleno de carácter, con triunfos ante Arabia Saudita (1-0), Sudáfrica (3-1) y España (3-2), además de empates con Noruega y Nigeria.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Colombia y en qué canales ver EN VIVO por el Mundial Sub-20?

País / RegiónHora local del partidoCanales de TVPlataformas / streaming oficiales
México17:00El Nueve, TUDNViX
Estados Unidos (Este)19:00 (ET)Telemundo, Fox Sports, NBC UniversoPeacock, Telemundo App
Estados Unidos (Centro)18:00 (CT)Telemundo, Fox Sports, NBC UniversoPeacock, Telemundo App
Estados Unidos (Montaña)17:00 (MT)Telemundo, Fox Sports, NBC UniversoPeacock, Telemundo App
Estados Unidos (Pacífico)16:00 (PT)Telemundo, Fox Sports, NBC UniversoPeacock, Telemundo App
Argentina20:00Telefé, DSportsFlow, DGO, Telecentro Play, Mi Telefé
Colombia18:00Caracol TV, RCN, DSportsCaracol Play, RCN Internacional
Chile20:00Chilevisión, DSportsPluto TV, DGO
Perú18:00DSportsDGO
Ecuador18:00DSportsDGO
Uruguay20:00DSportsDGO
Panamá17:00TV Max, TVN, RPC, Tigo SportsTigo Sports App
España01:00 (del 16/10)Teledeporte, RTVE PlayRTVE Play

Antecedentes entre Argentina y Colombia

Ambas selecciones se enfrentaron este año en el Sudamericano Sub 20, con un empate 1-1 en la primera fase y triunfo 1-0 para Argentina en el Hexagonal Final gracias a un gol de Ian Subiabre.

En mundiales, solo registran un cruce: en Países Bajos 2005, con victoria 2-1 de la Albiceleste con goles de Lionel Messi y Julio Barroso.

SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.


TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC