El Mundial Sub 20 Chile 2025 vivirá una semifinal de lujo con sabor sudamericano. Argentina y Colombia se medirán este miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, en un duelo que promete ser una verdadera final anticipada. Ambos seleccionados llegan con grandes actuaciones en el torneo y buscarán un boleto a la gran final, donde ya espera el ganador del cruce entre Marruecos y Francia.
La Selección Argentina, dirigida por Diego Placente, llega con puntaje perfecto y un fútbol dominante: venció 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia, 1-0 a Italia, 4-0 a Nigeria y 2-0 a México. Por su parte, Colombia ha tenido un camino más peleado, pero lleno de carácter, con triunfos ante Arabia Saudita (1-0), Sudáfrica (3-1) y España (3-2), además de empates con Noruega y Nigeria.
¿A qué hora juegan Argentina vs. Colombia y en qué canales ver EN VIVO por el Mundial Sub-20?
|País / Región
|Hora local del partido
|Canales de TV
|Plataformas / streaming oficiales
|México
|17:00
|El Nueve, TUDN
|ViX
|Estados Unidos (Este)
|19:00 (ET)
|Telemundo, Fox Sports, NBC Universo
|Peacock, Telemundo App
|Estados Unidos (Centro)
|18:00 (CT)
|Telemundo, Fox Sports, NBC Universo
|Peacock, Telemundo App
|Estados Unidos (Montaña)
|17:00 (MT)
|Telemundo, Fox Sports, NBC Universo
|Peacock, Telemundo App
|Estados Unidos (Pacífico)
|16:00 (PT)
|Telemundo, Fox Sports, NBC Universo
|Peacock, Telemundo App
|Argentina
|20:00
|Telefé, DSports
|Flow, DGO, Telecentro Play, Mi Telefé
|Colombia
|18:00
|Caracol TV, RCN, DSports
|Caracol Play, RCN Internacional
|Chile
|20:00
|Chilevisión, DSports
|Pluto TV, DGO
|Perú
|18:00
|DSports
|DGO
|Ecuador
|18:00
|DSports
|DGO
|Uruguay
|20:00
|DSports
|DGO
|Panamá
|17:00
|TV Max, TVN, RPC, Tigo Sports
|Tigo Sports App
|España
|01:00 (del 16/10)
|Teledeporte, RTVE Play
|RTVE Play
Antecedentes entre Argentina y Colombia
Ambas selecciones se enfrentaron este año en el Sudamericano Sub 20, con un empate 1-1 en la primera fase y triunfo 1-0 para Argentina en el Hexagonal Final gracias a un gol de Ian Subiabre.
En mundiales, solo registran un cruce: en Países Bajos 2005, con victoria 2-1 de la Albiceleste con goles de Lionel Messi y Julio Barroso.