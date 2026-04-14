¡Se viene un partido de infarto! Estoy hablando del Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario del vibrante compromiso que se disputará este martes 14 de abril. Como se trata de un encuentro imperdible, aquí se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Hay que recalcar que ambas escuadras se verán las caras nuevamente luego del 2-0 a favor del equipo colchonero en la ida de la llave. Debido a ese resultado, los dirigidos por Simeone buscarán cuidar su ventaja para acceder a la siguiente instancia, mientras que el cuadro culé intentará conseguir la remontada.

El partido Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por la Champions League ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Atlético de Madrid vs. FC Barcelona en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por la Champions League este martes 14 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm