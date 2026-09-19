Es momento del primer ‘Derbi’ madrileño de la temporada. Este domingo 20 de septiembre, no te pierdas la transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Real Madrid, desde el Riyadh Air Metropolitano, encuentro que se vivirá por la Jornada 7 de LaLiga 2026-27. A continuación, revisa la hora de inicio del partido desde Estados Unidos, España, México y más países en Latinoamérica .

El Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. Real Madrid en EE.UU., España y México?

El Atlético de Madrid vs. Real Madrid se jugará este domingo 20 de septiembre de 2026 por la jornada 7 de LaLiga. El derbi madrileño comenzará a las 10:15 a. m. ET en Estados Unidos, según la programación de ESPN, que transmitirá el encuentro en ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+.

En España, el partido comenzará a las 4:15 p. m. (16:15 horas), de acuerdo con el calendario oficial de LaLiga. El encuentro se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, donde el Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid en uno de los partidos más esperados de la jornada.

Para los aficionados de México, el pitazo inicial está programado para las 8:15 a. m., tiempo del centro de México. La transmisión del derbi podrá seguirse en territorio mexicano a través de Sky Sports, según la información publicada antes del encuentro.

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: horarios en el mundo

País / región Hora de inicio Argentina 11:15 a. m. Bolivia 10:15 a. m. Chile 10:15 a. m. Centroamérica 8:15 a. m. Colombia 9:15 a. m. Ecuador 9:15 a. m. El Caribe 10:15 a. m. Paraguay 11:15 a. m. Perú 9:15 a. m. Uruguay 11:15 a. m. Venezuela 10:15 a. m.