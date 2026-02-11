El fútbol español se paraliza este jueves 12 de febrero con el esperado choque entre Atlético de Madrid y FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026. Desde Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce la hora exacta de inicio para ver el partido en vivo en directo este martes 3 de febrero a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular. ¡No te pierdas ni un segundo de este clásico moderno; prepárate para vibrar con cada gol en una transmisión directa y en tu idioma!

Si resides en EE.UU., podrás seguir la acción en vivo a través de ESPN+ y ESPN Deportes, mientras que en México la cita es a las 14:00 por Sky Sports y en España a las 21:00 vía RTVE Play. El equipo de Diego Simeone, con nuevos refuerzos invernales, busca frenar a un Barça imparable que lidera LaLiga y llega con una racha de seis victorias consecutivas. La emoción del mejor fútbol del mundo está a un clic de distancia en este 2026, ¡conéctate y vive la pasión copera hoy mismo desde cualquier parte de EE. UU.!

¿En Ecuador? Mira el Barcelona vs. Atlético de Madrid a través de El Canal del Fútbol.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO HOY 12 de febrero?

El partido Atlético Madrid vs. FC Barcelona por la semifinal de la Copa del Rey de este jueves 12 de febrero se juega a las 21:00 en España y se emite por una red amplia de canales y OTT oficiales en América y Europa.

Región / país / ciudad Hora local del partido España (península) 21:00 España (Cataluña, p.ej. Barcelona) 21:00 Islas Canarias 20:00 (una hora menos)​ México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 14:00 Guatemala / Honduras / Costa Rica / Panamá 14:00–15:00 (según huso) República Dominicana (Santo Domingo) 16:00​ Perú (Lima) 15:00 Colombia (Bogotá) 15:00 Ecuador (Quito, Guayaquil) 15:00 Bolivia (La Paz) 16:00​ Venezuela (Caracas) 16:00​ Argentina (Buenos Aires) 17:00 Uruguay (Montevideo) 17:00 Paraguay (Asunción) 17:00 Chile (Santiago) 17:00 Brasil (São Paulo, Río de Janeiro) 17:00 (Brasilia) Estados Unidos – Costa Este (Nueva York, Miami) 15:00–16:00 según fuente (3–4 p. m.) Estados Unidos – Centro (Chicago, Dallas) 14:00–15:00 Estados Unidos – Pacífico (Los Ángeles) 12:00 Reino Unido (Londres) 20:00 GMT Irlanda (Dublín) 20:00​ Portugal (Lisboa, Oporto) 20:00​ Francia (París) 21:00 Italia (Roma, Milán) 21:00​ Alemania (Berlín, Múnich) 21:00​ Bélgica (Bruselas) 21:00​ Países Bajos (Ámsterdam, Rotterdam) 21:00​ Escandinavia (Suecia, Noruega, Dinamarca) 21:00​ Islandia (Reikiavik) 20:00​ Polonia (Varsovia) 21:00​ Hungría (Budapest) 21:00​ Balcanes (Croacia, Bosnia, Serbia, etc.) 21:00​ Albania (Tirana) 21:00​ Finlandia (Helsinki) 22:00​ Rumanía (Bucarest) 22:00​ Bulgaria (Sofía) 22:00​ Turquía (Estambul) 22:00​ Chipre (Nicosia) 22:00​ Israel (Tel Aviv) 22:00​ Rusia (Moscú) 23:00​

Revisa esta nota cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey vía SKY Sports.

Alineaciones posibles del Atlético Madrid y FC Barcelona

Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Conor Gallagher, Álex Baena; Alexander Sørloth, Julián Alvarez. FC Barcelona: Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Marc Casadó, Fermín López Marín; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.