Piero Hatto
Todo listo para una nueva edición de un duelo de pronóstico reservado por LaLiga. Este sábado 4 de abril, en el Riyadh Air Metropolitano, por la Jornada 30 del , en un encuentro que es clave para los blaugranas con la finalidad de mantenerse sólidos en la cima, mientras que los locales buscarán los 3 puntos para afianzarse en la tercera posición. A continuación, revisa cuál es la hora de inicio en Estados Unidos, México, España y Latinoamérica.

Atlético Madrid y Barcelona se enfrentarán el sábado 4 de abril por la fecha 30 de LaLiga 2025/26 (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)
¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. FC Barcelona por LaLia desde México, EE.UU. y España?

La transmisión del partido de Atlético Madrid vs. FC Barcelona desde España será a partir de las 9:00 p.m. hora peninsular, mientras que en Estados Unidos iniciará a las 3:00 p.m. Tiempo del Este y en México desde las 1:00 p.m. Centro de México.

Estos son los horarios para que puedas ver el minuto a minuto del juego entre los colchoneros y los blaugranas. Además, aquí te dejo con la hora de inicio en diferentes partes de Latinoamérica para verlo minuto a minuto.

PaísHorario
Argentina4:00 p.m.
Bolivia3:00 p.m.
Chile4:00 p.m.
Colombia2:00 p.m.
Ecuador2:00 p.m.
México1:00 p.m.
Centroamérica1:00 p.m.
España9:00 p.m.
Paraguay4:00 p.m.
Perú2:00 p.m.
Uruguay4:00 p.m.
Venezuela3:00 p.m.

Atlético Madrid vs. FC Barcelona: posibles alineaciones

  • Atlético Madrid: Musso; Molina, Hancko, Le Normand, Díaz; Simeone, Koke, Baena, Lookman; Álvarez y Griezmann.
  • Barcelona: García; Eric, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermín, Rashford; Lewandowski.

Horarios, TV y dónde ver Atlético Madrid vs. FC Barcelona por la Jornada 30 de LaLiga

  • Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
  • Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España.
  • Horario: 3:00 p.m. ET (USA) / 9:00 p.m. (España) / 1:00 p.m. (México)
  • Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México)
  • Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México)
Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

