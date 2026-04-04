Todo listo para una nueva edición de un duelo de pronóstico reservado por LaLiga. Este sábado 4 de abril, Atlético de Madrid recibirá a FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano, por la Jornada 30 del fútbol español, en un encuentro que es clave para los blaugranas con la finalidad de mantenerse sólidos en la cima, mientras que los locales buscarán los 3 puntos para afianzarse en la tercera posición. A continuación, revisa cuál es la hora de inicio en Estados Unidos, México, España y Latinoamérica.
¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. FC Barcelona por LaLia desde México, EE.UU. y España?
La transmisión del partido de Atlético Madrid vs. FC Barcelona desde España será a partir de las 9:00 p.m. hora peninsular, mientras que en Estados Unidos iniciará a las 3:00 p.m. Tiempo del Este y en México desde las 1:00 p.m. Centro de México.
Estos son los horarios para que puedas ver el minuto a minuto del juego entre los colchoneros y los blaugranas. Además, aquí te dejo con la hora de inicio en diferentes partes de Latinoamérica para verlo minuto a minuto.
|País
|Horario
|Argentina
|4:00 p.m.
|Bolivia
|3:00 p.m.
|Chile
|4:00 p.m.
|Colombia
|2:00 p.m.
|Ecuador
|2:00 p.m.
|México
|1:00 p.m.
|Centroamérica
|1:00 p.m.
|España
|9:00 p.m.
|Paraguay
|4:00 p.m.
|Perú
|2:00 p.m.
|Uruguay
|4:00 p.m.
|Venezuela
|3:00 p.m.
Atlético Madrid vs. FC Barcelona: posibles alineaciones
- Atlético Madrid: Musso; Molina, Hancko, Le Normand, Díaz; Simeone, Koke, Baena, Lookman; Álvarez y Griezmann.
- Barcelona: García; Eric, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermín, Rashford; Lewandowski.
Horarios, TV y dónde ver Atlético Madrid vs. FC Barcelona por la Jornada 30 de LaLiga
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España.
- Horario: 3:00 p.m. ET (USA) / 9:00 p.m. (España) / 1:00 p.m. (México)
- Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México)
- Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México)