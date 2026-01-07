El derbi de la capital se pone en marcha y será el encuentro más atractivo a mitad de semana cuando se enfrenten Atlético Madrid vs. Real Madrid este jueves 8 de enero, a partir de las 20:00 horario peninsular desde el King Abdullah Sports City Stadium, Yeda, Arabia Saudita por la semifinal de la Supercopa España 2026. Para ver el partido en vivo en directo online desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te comparto los horarios para seguirlo por TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Tras cerrar el podio en la temporada 2024-25, los Colchoneros sellaron su pasaporte al torneo. La escuadra dirigida por Simeone no se corona desde hace más de una década y no alcanza la instancia definitiva desde 2020. Por otro lado, los Merengues accedieron por su doble subcampeonato local. El palmarés reciente favorece al cuadro blanco, vigente campeón de 2024 y ganador de dos títulos previos en esta década, aunque también registran dos subcampeonatos en los últimos tres años.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO por la Supercopa de España?

Conoce los horarios de inicio por país para ver el derbi entre Atlético Madrid vs. Real Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2026 en el King Abdullah Sports City Stadium, Yeda, Arabia Saudita.

Hora para ver Atlético Madrid vs. Real Madrid en España y resto de Europa

Región / país Hora local inicio España (península) 20:00 Islas Canarias 19:00 Reino Unido e Irlanda 19:00 Portugal 19:00 Francia 20:00 Alemania, Austria, Suiza 20:00 Italia 20:00 Países Bajos 20:00 Bélgica y Luxemburgo 20:00 Europa del Este (Polonia, Rumanía, etc.) 20:00–21:00 Países nórdicos y bálticos 20:00–21:00

Hora para ver Atlético Madrid vs. Real Madrid en Estados Unidos y Canadá

País / región Hora local inicio USA – Costa Este (ET) 14:00 USA – Centro (CT) 13:00 USA – Montaña (MT) 12:00 USA – Pacífico (PT) 11:00 Puerto Rico 15:00 Canadá (Toronto, Montreal) 14:00 Canadá (Vancouver) 11:00

Hora para ver Atlético Madrid vs. Real Madrid en México, Centroamérica y Caribe

País / región Hora local inicio México (CDMX) 13:00 Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua 13:00 Costa Rica 13:00 Panamá 14:00 Caribe hispano (Cuba, R. Dominicana) 14:00 Caribe anglófono (Jamaica, etc.) 14:00 Caribe francés (Martinica, Guadalupe) 15:00 Guayana Francesa 16:00

Hora para ver Atlético Madrid vs. Real Madrid en Sudamérica

País Hora local inicio Colombia 14:00 Perú 14:00 Ecuador 14:00 Venezuela 15:00 Bolivia 15:00 Paraguay 15:00 Chile (continental, verano) 16:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Brasil (Brasilia) 16:00

