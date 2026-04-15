Bayern Múnich recibe a Real Madrid este miércoles 15 de abril en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26 en el Allianz Arena, en Múnich . El partido está programado para las 21:00 horas local y llega con la eliminatoria aún abierta, aunque con una ligera ventaja para el conjunto alemán. Conoce los horarios por país para ver el partido en vivo y en directo por televisión abierta, cable y streaming online desde el lugar que te encuentres.

El Real Madrid cayó 2-1 ante el conjunto alemán en el Bernabéu, en una eliminatoria que aún deja todo abierto. La mínima ventaja favorece a los visitantes, pero el peso histórico del club blanco, su capacidad para competir en escenarios adversos y su antecedente de remontadas obligan a no dar nada por sentenciado antes del duelo decisivo por un cupo a semifinales.

Los blancos intentarán levantar cabeza en el duelo Real Madrid vs Girona (Crédito: Alamy Stock Photo).

¿A qué hora empieza Bayern Múnich - Real Madrid por Champions League?

Conoce los horarios por región para ver el partido de cuartos de final entre Bayern Múnich vs. Real Madrid este miércoles 15 de abril desde el Allianz Arena.

País / Región Horario local del partido España 21:00 (CEST) Alemania (Múnich) 21:00 (CEST) Reino Unido 20:00 (BST) Portugal 20:00 (WEST) Estados Unidos Este (ET) 15:00 Estados Unidos Centro 14:00 (CT) Estados Unidos Pacífico 12:00 (PT) Canadá (Toronto/Montreal) 15:00 (ET) México (CDMX) 13:00 Guatemala 13:00 Honduras 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 Costa Rica 13:00 Panamá 14:00 Colombia 14:00 Perú 14:00 Ecuador 14:00 Venezuela 15:00 Bolivia 15:00 Paraguay 15:00 Chile (continental) 16:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Brasil (Brasilia, SP, RJ) 16:00