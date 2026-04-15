Conoce a qué hora juega Bayern Múnich vs. Real Madrid en vivo hoy miércoles 15 de abril por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce a qué hora juega Bayern Múnich vs. Real Madrid en vivo hoy miércoles 15 de abril por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Bayern Múnich recibe a Real Madrid este miércoles 15 de abril en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26 en el Allianz Arena, en Múnich. El partido está programado para las 21:00 horas local y llega con la eliminatoria aún abierta, aunque con una ligera ventaja para el conjunto alemán. Conoce los horarios por país para ver el partido en vivo y en directo por televisión abierta, cable y streaming online desde el lugar que te encuentres.

El Real Madrid cayó 2-1 ante el conjunto alemán en el Bernabéu, en una eliminatoria que aún deja todo abierto. La mínima ventaja favorece a los visitantes, pero el peso histórico del club blanco, su capacidad para competir en escenarios adversos y su antecedente de remontadas obligan a no dar nada por sentenciado antes del duelo decisivo por un cupo a semifinales.

Los blancos intentarán levantar cabeza en el duelo Real Madrid vs Girona (Crédito: Alamy Stock Photo).
Los blancos intentarán levantar cabeza en el duelo Real Madrid vs Girona (Crédito: Alamy Stock Photo).

¿A qué hora empieza Bayern Múnich - Real Madrid por Champions League?

Conoce los horarios por región para ver el partido de cuartos de final entre Bayern Múnich vs. Real Madrid este miércoles 15 de abril desde el Allianz Arena.

País / RegiónHorario local del partido
España21:00 (CEST)
Alemania (Múnich)21:00 (CEST)
Reino Unido20:00 (BST)
Portugal20:00 (WEST)
Estados Unidos Este (ET)15:00
Estados Unidos Centro14:00 (CT)
Estados Unidos Pacífico12:00 (PT)
Canadá (Toronto/Montreal)15:00 (ET)
México (CDMX)13:00
Guatemala13:00
Honduras13:00
El Salvador13:00
Nicaragua13:00
Costa Rica13:00
Panamá14:00
Colombia14:00
Perú14:00
Ecuador14:00
Venezuela15:00
Bolivia15:00
Paraguay15:00
Chile (continental)16:00
Argentina16:00
Uruguay16:00
Brasil (Brasilia, SP, RJ)16:00
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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