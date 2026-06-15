Dos selecciones invictas se enfrentan en uno de los cruces más esperados del Grupo G: Bélgica y Egipto se verán las caras en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio de 2026 a las 3:00 PM (hora del este) en el Lumen Field de Washington en un duelo entre dos pesos pesados del máximo torneo de selecciones de fútbol de la FIFA. En su pasado estreno mundialista, los Diablos Rojos derrotaron a Canadá en la jornada inaugural de su llave en Qatar 2022 y buscarán repetir el plato ante los Faraones, que vuelven a la máxima fiesta del balompié desde Rusia 2018. Para ver el partido Bélgica vs. Egipto en vivo y en directo por el Mundial 2026, te comparto la lista de horarios desde California, Florida, Texas y otros estados de EE.UU. ; asimismo en México y países de Centroamérica, Sudamérica, Europa y otras partes del mundo para seguir el minuto a minuto desde el lugar que te encuentres.

¿A qué hora juega Bélgica vs. Egipto en California, Florida y Texas?

El partido Bélgica vs. Egipto del Mundial 2026 se juega en Washington a las 12:00 hora del Pacífico (PT), lo que equivale a 15:00 hora del Este (ET) del lunes 15 de junio de 2026.

Estado Zona horaria principal en junio 2026 Hora local del partido el 15 de junio de 2026 Alabama CT (Central Time) 13:00 Alaska AKDT (Alaska Daylight Time) 11:00 Arizona MT (no aplica horario de verano) 12:00 Arkansas CT 14:00 California PT 12:00 Carolina del Norte ET 15:00 Carolina del Sur ET 15:00 Colorado MT 13:00 Connecticut ET 15:00 Dakota del Norte CT (mayoría del estado) 14:00 Dakota del Sur CT (mayoría del estado) 14:00 Delaware ET 15:00 Florida ET (mayoría) 15:00 Georgia ET 15:00 Hawái HST 09:00 Idaho MT (mayoría del estado) 13:00 Illinois CT 14:00 Indiana ET (mayoría del estado) 15:00 Iowa CT 14:00 Kansas CT (mayoría del estado) 14:00 Kentucky ET (mayoría del estado) 15:00 Luisiana CT 14:00 Maine ET 15:00 Maryland ET 15:00 Massachusetts ET 15:00 Míchigan ET (mayoría del estado) 15:00 Minnesota CT 14:00 Misisipi CT 14:00 Misuri CT 14:00 Montana MT 13:00 Nebraska CT (mayoría del estado) 14:00 Nevada PT 12:00 Nueva Hampshire ET 15:00 Nueva Jersey ET 15:00 Nueva York ET 15:00 Nuevo México MT 13:00 Ohio ET 15:00 Oklahoma CT 14:00 Oregón PT (mayoría del estado) 12:00 Pensilvania ET 15:00 Rhode Island ET 15:00 Tennessee CT (mayoría del estado) 14:00 Texas CT (mayoría del estado) 14:00 Utah MT 13:00 Vermont ET 15:00 Virginia ET 15:00 Virginia Occidental ET 15:00 Washington PT 12:00 Wisconsin CT 14:00 Wyoming MT 13:00

Qué canal transmite Bélgica vs. Egipto EN VIVO por TV y Streaming Online

El partido entre Bélgica y Egipto en el Mundial 2026 se puede ver en TUDN, Telemundo y FOX Sports (televisión) y vía streaming por ViX Premium, Peacock y la TUDN App. El encuentro se disputará en el Lumen Field.

Bélgica: La cobertura incluye La Une, VRT 1, Proximus Pickx, RTBF Auvio Direct y Sporza

Egipto: Los derechos para el Mundial 2026 incluyen canales como beIN SPORTS CONNECT y Time Sports

México/Latinoamérica: Generalmente disponible a través de ViX (territorio mexicano), Disney+ Premium/Estándar y ESPN.