Dos selecciones invictas se enfrentan en uno de los cruces más esperados del Grupo G: Bélgica y Egipto se verán las caras en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio de 2026 a las 3:00 PM (hora del este) en el Lumen Field de Washington en un duelo entre dos pesos pesados del máximo torneo de selecciones de fútbol de la FIFA. En su pasado estreno mundialista, los Diablos Rojos derrotaron a Canadá en la jornada inaugural de su llave en Qatar 2022 y buscarán repetir el plato ante los Faraones, que vuelven a la máxima fiesta del balompié desde Rusia 2018. Para ver el partido Bélgica vs. Egipto en vivo y en directo por el Mundial 2026, te comparto la lista de horarios desde California, Florida, Texas y otros estados de EE.UU.; asimismo en México y países de Centroamérica, Sudamérica, Europa y otras partes del mundo para seguir el minuto a minuto desde el lugar que te encuentres.
¿A qué hora juega Bélgica vs. Egipto en California, Florida y Texas?
El partido Bélgica vs. Egipto del Mundial 2026 se juega en Washington a las 12:00 hora del Pacífico (PT), lo que equivale a 15:00 hora del Este (ET) del lunes 15 de junio de 2026.
|Estado
|Zona horaria principal en junio 2026
|Hora local del partido el 15 de junio de 2026
|Alabama
|CT (Central Time)
|13:00
|Alaska
|AKDT (Alaska Daylight Time)
|11:00
|Arizona
|MT (no aplica horario de verano)
|12:00
|Arkansas
|CT
|14:00
|California
|PT
|12:00
|Carolina del Norte
|ET
|15:00
|Carolina del Sur
|ET
|15:00
|Colorado
|MT
|13:00
|Connecticut
|ET
|15:00
|Dakota del Norte
|CT (mayoría del estado)
|14:00
|Dakota del Sur
|CT (mayoría del estado)
|14:00
|Delaware
|ET
|15:00
|Florida
|ET (mayoría)
|15:00
|Georgia
|ET
|15:00
|Hawái
|HST
|09:00
|Idaho
|MT (mayoría del estado)
|13:00
|Illinois
|CT
|14:00
|Indiana
|ET (mayoría del estado)
|15:00
|Iowa
|CT
|14:00
|Kansas
|CT (mayoría del estado)
|14:00
|Kentucky
|ET (mayoría del estado)
|15:00
|Luisiana
|CT
|14:00
|Maine
|ET
|15:00
|Maryland
|ET
|15:00
|Massachusetts
|ET
|15:00
|Míchigan
|ET (mayoría del estado)
|15:00
|Minnesota
|CT
|14:00
|Misisipi
|CT
|14:00
|Misuri
|CT
|14:00
|Montana
|MT
|13:00
|Nebraska
|CT (mayoría del estado)
|14:00
|Nevada
|PT
|12:00
|Nueva Hampshire
|ET
|15:00
|Nueva Jersey
|ET
|15:00
|Nueva York
|ET
|15:00
|Nuevo México
|MT
|13:00
|Ohio
|ET
|15:00
|Oklahoma
|CT
|14:00
|Oregón
|PT (mayoría del estado)
|12:00
|Pensilvania
|ET
|15:00
|Rhode Island
|ET
|15:00
|Tennessee
|CT (mayoría del estado)
|14:00
|Texas
|CT (mayoría del estado)
|14:00
|Utah
|MT
|13:00
|Vermont
|ET
|15:00
|Virginia
|ET
|15:00
|Virginia Occidental
|ET
|15:00
|Washington
|PT
|12:00
|Wisconsin
|CT
|14:00
|Wyoming
|MT
|13:00
Qué canal transmite Bélgica vs. Egipto EN VIVO por TV y Streaming Online
El partido entre Bélgica y Egipto en el Mundial 2026 se puede ver en TUDN, Telemundo y FOX Sports (televisión) y vía streaming por ViX Premium, Peacock y la TUDN App. El encuentro se disputará en el Lumen Field.
- Bélgica: La cobertura incluye La Une, VRT 1, Proximus Pickx, RTBF Auvio Direct y Sporza
- Egipto: Los derechos para el Mundial 2026 incluyen canales como beIN SPORTS CONNECT y Time Sports
- México/Latinoamérica: Generalmente disponible a través de ViX (territorio mexicano), Disney+ Premium/Estándar y ESPN.