El Estádio da Luz será escenario de un vibrante partido este martes 17 de febrero, ya que ahí se enfrentarán el Benfica y el Real Madrid por la ida de los Play-off de la Champions League. Como no te puedes perder el compromiso, en esta nota se te compartirá los horarios para ver el encuentro, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad. ¡Luego me lo agradeces!

Por si no lo sabías, la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 28 de enero. Aquella, por la misma competición, pero durante la fase de liga, el conjunto portugués derrotó 4-2 al cuadro merengue. Habiendo dicho ello, en definitiva, se viene un gran partido para ver.

El partido Benfica vs. Real Madrid promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Benfica vs. Real Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Benfica vs. Real Madrid por la Champions League este martes 17 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm