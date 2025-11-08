Boca Juniors y River Plate se medirán este domingo en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, un duelo que podría marcar el rumbo de su temporada. Ambos equipos llegan con la urgencia de revertir un año irregular, lleno de altibajos y resultados por debajo de las expectativas para dos de los clubes más emblemáticos de Sudamérica. La cita, fijada para las 16:30 (hora de Buenos Aires) , promete un choque de alto voltaje tanto dentro del campo como en las tribunas. Aquí te contamos la previa del encuentro y los horarios en cada país para seguir en vivo el pitazo inicial.

Xeneizes y Millonarios transitaron un 2025 lleno de frustraciones: se despidieron temprano de la Copa Libertadores, quedaron eliminados del Mundial de Clubes y no lograron destacar ni en el Torneo Apertura ni en la Copa Argentina. Esa falta de protagonismo obliga a ambos equipos a usar el Clausura como plataforma de reivindicación y, al mismo tiempo, para complicar al eterno rival. El Superclásico se convierte así en un examen de carácter y orgullo.

Boca, dirigido por Leandro Paredes en el mediocampo y con la duda del uruguayo Edinson Cavani por lesión, encabeza el Grupo A con 23 puntos y tiene casi asegurado su boleto a los playoffs. River, por su parte, cuenta con campeones del mundo como Franco Armani, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, aunque su rendimiento reciente preocupa: apenas una victoria en los últimos seis encuentros del Clausura y un total de 21 puntos que lo ubican en el sexto puesto del Grupo B.

El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa un clima tenso tras la derrota ante Gimnasia en el Monumental, que desató el enojo de los hinchas. Pese a las críticas, el técnico, quien amplió su contrato hasta 2026, apuesta por el Superclásico como el partido ideal para renacer.

El enfrentamiento no solo es una cuestión de orgullo, sino también una batalla crucial por un cupo a la Copa Libertadores 2026. Boca y River se mantienen segundo y tercero, respectivamente, en la tabla anual, buscando evitar el repechaje y asentarse entre los grandes del continente.

Horarios para ver el superclásico Boca-River en Latinoamérica

En Argentina, el partido comenzará a las 16:30 (hora local), mismo horario en que rodará el balón en Uruguay y Chile. En Perú, Colombia y Ecuador los fanáticos deberán sintonizar el encuentro a las 14:30, mientras que en Venezuela, Bolivia y Paraguay el inicio será a las 15:30.

Horarios para ver el superclásico Boca-River en Estados Unidos

En la costa este de Estados Unidos (Miami, Nueva York), el encuentro entre Boca y River se transmitirá desde las 14:30, mientras que en la costa oeste (Los Ángeles, San Francisco) arrancará a las 11:30. En el centro del país (Chicago, Dallas), el reloj marcará las 13:30 al dar el pitazo inicial.

Horarios para ver el superclásico Boca-River en España

En territorio español, la pasión del Superclásico podrá vivirse a las 20:30 horas del domingo. La diferencia horaria con Argentina será de cuatro horas, y las principales cadenas deportivas hispanas ya confirmaron que emitirán el partido en directo desde Buenos Aires.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. River Plate por el Superclásico Argentino 2025?

Países Horarios Estados Unidos 2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT México 13:30 Costa Rica 13:30 El Salvador 13:30 Nicaragua 13:30 Guatemala 13:30 El Salvador 13:30 Perú 14:30 Panamá 14:30 Colombia 14:30 Ecuador 14:30 Cuba 14:30 Canadá 14:30 Venezuela 15:30 Bolivia 15:30 Puerto Rico 15:30 Rep. Dominicana 15:30 Argentina 16:30 Brasil 16:30 Chile 16:30 Uruguay 16:30 Paraguay 16:30 Reino Unido 19:30 Italia 20:30 Francia 20:30 Alemania 20:30 España 20:30