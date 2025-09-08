Bolivia se enfrenta a un desafío crucial este martes 9 de septiembre a partir de las 6:30 pm al recibir a Brasil, en un partido que podría definir su destino en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. “La Verde” necesita una victoria para aspirar al puesto de repechaje, ya que se encuentra un punto por detrás de Venezuela en la clasificación. Aunque la tarea es difícil contra un rival de la talla de Brasil, Bolivia confía en su fortaleza como local, habiendo sumado 14 de sus 17 puntos en casa. La altura de El Alto, a más de 13,000 pies, podría ser un factor determinante para el resultado del partido.

Por otro lado, Brasil llega a este encuentro con la confianza de tener su boleto para el Mundial ya asegurado. Tras un inicio turbulento, la llegada del legendario Carlo Ancelotti ha revitalizado a la “Canarinha”, que ha ganado dos de sus últimos tres partidos de eliminatorias. Brasil, que actualmente ocupa el segundo lugar en la tabla, buscará cerrar la fase de clasificación con broche de oro, demostrando el progreso y las bases sólidas que Ancelotti ha establecido en el equipo.

A pesar de que el partido no es crucial para Brasil en términos de clasificación, los jugadores buscarán una victoria que les permita terminar en una posición destacada y seguir ganando confianza. Con una plantilla llena de talento individual, el equipo de Ancelotti es capaz de decidir un partido en cualquier momento. Mientras Brasil busca consolidar su buen momento, Bolivia se aferra a la esperanza de clasificar a una Copa del Mundo por primera vez desde 1994, en lo que será una batalla épica por un lugar en la historia.

| Crédito: conmebol.com / Composición Mag

¿A qué hora juega Bolivia vs. Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026?

Revisa los horarios por país, para ver el partido en vivo y online entre Bolivia y Brasil, este martes 9 de septiembre desde el Estadio Municipal de El Alto en La Paz.

PAÍS HORARIOS Argentina 8:30 pm Bolivia 7:30 pm Brasil 8:30 pm Chile 8:30 pm Colombia 6:30 pm Ecuador 6:30 pm Perú 6:30 pm Paraguay 8:30 pm Venezuela 7:30 pm México 5:30 pm España 1:30 am (Día siguiente) Estados Unidos 7:30 pm ET / 4:30 pm PT

| Crédito: conmebol.com / Composición Mag

Posibles alineaciones del partido Bolivia vs. Brasil por Eliminatorias 2026

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales, José Sagredo; Gabriel Villamil, Ervin Vaca, Robson Matheus; Roberto Fernández, Miguel Terceros, Moisés Paniagua.

Brasil: Alisson Becker; Wesley Vinícius França Lima, Marcos Aoás Corrêa, Gabriel Magalhães, Douglas dos Santos Justino de Melo; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão Willian, Raphinha, Gabriel Martinelli; João Pedro.