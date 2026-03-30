Revisa cómo ver el partido Bolivia vs Irak por el repechaje al Mundial 2026 (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)
Revisa cómo ver el partido Bolivia vs Irak por el repechaje al Mundial 2026 (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)
Enzo Mori
Enzo Mori

Bolivia está a un paso de hacer historia este martes 31 de marzo (11:00 p.m. hora boliviana). Este decisivo enfrentamiento ante Irak, por la final del repechaje rumbo al Mundial 2026, representa mucho más que un partido: es la oportunidad de volver a una Copa del Mundo y romper años de espera, ilusión contenida y sueños postergados. La ‘Verde’ llega con el impulso anímico de haber superado a Surinam en una dura semifinal, y ahora afronta el reto más importante de su proceso reciente.

Del otro lado, Irak también sueña en grande tras imponerse en un vibrante duelo ante Emiratos Árabes Unidos, lo que le permitió mantenerse con vida en la carrera mundialista. Sin embargo, Bolivia sabe que este es su momento: noventa minutos que pueden cambiar la historia de toda una generación y devolver al país a la élite del fútbol mundial. La tensión, la emoción y la esperanza estarán al máximo en un partido que promete ser inolvidable.

Horarios para ver el partido Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026

PAÍSESHORARIO
Bolivia23:00
Estados Unidos11 p.m. ET / 8 p.m. PT
España05:00 (01/04)
México21:00
Costa Rica21:00
El Salvador21:00
Nicaragua21:00
Honduras21:00
Guatemala21:00
Perú22:00
Ecuador22:00
Colombia22:00
Panamá22:00
Venezuela23:00
Puerto Rico23:00
Rep. Dominicana23:00
Cuba23:00
Argentina00:00 (01/04)
Chile00:00 (01/04)
Uruguay00:00 (01/04)
Brasil00:00 (01/04)

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido de La Verde vs. Irak EN VIVO se podrá ver por Bolivia TV en señal abierta y, además, por Tigo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV y Tuves en cable y streaming.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

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