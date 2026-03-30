Bolivia está a un paso de hacer historia este martes 31 de marzo (11:00 p.m. hora boliviana). Este decisivo enfrentamiento ante Irak, por la final del repechaje rumbo al Mundial 2026, representa mucho más que un partido: es la oportunidad de volver a una Copa del Mundo y romper años de espera, ilusión contenida y sueños postergados . La ‘Verde’ llega con el impulso anímico de haber superado a Surinam en una dura semifinal, y ahora afronta el reto más importante de su proceso reciente.

Del otro lado, Irak también sueña en grande tras imponerse en un vibrante duelo ante Emiratos Árabes Unidos, lo que le permitió mantenerse con vida en la carrera mundialista. Sin embargo, Bolivia sabe que este es su momento: noventa minutos que pueden cambiar la historia de toda una generación y devolver al país a la élite del fútbol mundial. La tensión, la emoción y la esperanza estarán al máximo en un partido que promete ser inolvidable.

Horarios para ver el partido Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026

PAÍSES HORARIO Bolivia 23:00 Estados Unidos 11 p.m. ET / 8 p.m. PT España 05:00 (01/04) México 21:00 Costa Rica 21:00 El Salvador 21:00 Nicaragua 21:00 Honduras 21:00 Guatemala 21:00 Perú 22:00 Ecuador 22:00 Colombia 22:00 Panamá 22:00 Venezuela 23:00 Puerto Rico 23:00 Rep. Dominicana 23:00 Cuba 23:00 Argentina 00:00 (01/04) Chile 00:00 (01/04) Uruguay 00:00 (01/04) Brasil 00:00 (01/04)

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido de La Verde vs. Irak EN VIVO se podrá ver por Bolivia TV en señal abierta y, además, por Tigo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV y Tuves en cable y streaming.