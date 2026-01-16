Este domingo 18 de enero, chocarán las selecciones de Bolivia y Panamá por un amistoso previo al Mundial 2026. ¿Dónde se disputará el partido? Pues en el Estadio IV Centenario, ubicado en la ciudad de Tarija. Dicho todo ello, en esta nota averiguarás a qué hora iniciará el compromiso, según el país en el que estés.

Es necesario mencionar que Bolivia afrontará el duelo como parte de su preparación para el enfrentamiento que tendrá en marzo (ante Surinam por las ‘semis’ del repechaje), en su búsqueda por obtener un boleto al Mundial 2026. Panamá, en tanto, ya clasificada al certamen internacional, utilizará el encuentro para evaluar alternativas y ampliar su base de jugadores con miras al listado definitivo que disputará el torneo más esperado de este año.

El partido Bolivia vs. Panamá promete ser muy intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Bolivia vs. Panamá en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bolivia vs. Panamá por amistoso previo al Mundial 2026 este domingo 18 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

México (CDMX): 3:00 pm

Puerto Rico: 5:00 pm

República Dominicana: 5:00 pm

Panamá: 4:00 pm

Costa Rica: 3:00 pm

El Salvador: 3:00 pm

Guatemala: 3:00 pm

Honduras: 3:00 pm

Nicaragua: 3:00 pm

Argentina: 6:00 pm

Brasil (Brasilia): 6:00 pm

Uruguay: 6:00 pm

Chile (Santiago): 6:00 pm

Paraguay: 6:00 pm

Bolivia: 5:00 pm

Venezuela: 5:00 pm

Ecuador: 4:00 pm

Perú: 4:00 pm

Colombia: 4:00 pm

Canales de TV para ver el Bolivia vs. Panamá

Si tienes ganas de ver el Bolivia vs. Panamá EN VIVO y EN DIRECTO, es importante que sepas qué canales de TV transmitirán el compromiso. Por eso aquí te comparto una lista para que recibas esa información.

Bolivia: Tuves, Fútbol Canal

Panamá: Azteca Deportes En Vivo, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo

Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo

República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo

El Salvador: Azteca Deportes En Vivo

Guatemala: Azteca Deportes En Vivo

Honduras: Azteca Deportes En Vivo

Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo