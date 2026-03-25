Presta atención. Las selecciones de Bolivia y Surinam protagonizan este jueves 26 de marzo (6:00 p.m. en Bolivia) un duelo inédito y cargado de historia en la primera fase del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 . El partido se jugará en el Estadio BBVA de Monterrey, México, y marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en un escenario decisivo.

Para Bolivia, es la gran oportunidad de volver a un Mundial tras 32 años, mientras que Surinam sueña con clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. El encuentro promete ser parejo y emocionante, con un premio mayor en juego: avanzar y enfrentar a Irak por el último boleto disponible.

Bolivia llega a este repechaje tras finalizar en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, ubicándose por detrás de Paraguay y por encima de selecciones como Venezuela, Chile y Perú. En lo que va del año, disputó dos amistosos con resultados discretos: un empate 1-1 frente a Panamá y una derrota 1-0 ante México. Actualmente, la Verde se posiciona en el puesto 76 del ranking FIFA

¿A qué hora juega Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial FIFA 2026?

El enfrentamiento Bolivia vs. Surinam está programado para comenzar a partir de las 6:00 p.m. (hora en Bolivia). Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el amistoso internacional desde el Estadio Corregidora de Querétaro:

Argentina - 7:00 pm

Brasil - 7:00 pm

Chile - 7:00 pm

Paraguay - 6:00 pm

Uruguay - 7:00 pm

Colombia - 5:00 pm

Ecuador - 5:00 pm

Perú - 5:00 pm

República Dominicana - 6:00 pm

Bolivia - 6:00 pm

Puerto Rico - 6:00 pm

Venezuela - 6:00 pm

¿A qué hora juega Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial FIFA 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido Bolivia vs. Surinam que se jugará este jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, México:

6:00 p.m. - Hora del Este (ET)

5:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

4:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

3:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

Lista de convocados de Bolivia para el repechaje al Mundial 2026

Arqueros: Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea.

Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea. Defensas: Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala.

Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala. Volantes: Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar.

Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar. Delanteros: Víctor Abrego, Miguel Terceros, Jesús Naraude, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Juan Godoy.