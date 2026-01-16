El BMO Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, será escenario de un partido vibrante, pues ahí, este sábado 17 de enero, se enfrentarán las selecciones de Canadá y Guatemala por un amistoso internacional previo al Mundial 2026. Para que descubras a qué hora se escuchará el pitazo inicial del encuentro, según el país en el que estés, lee esta nota por completo.

Hay que decir que Canadá encarará este compromiso como parte de un campamento de enero que no se llevaba a cabo con frecuencia en los últimos años. Además, es importante señalar que la escuadra no contará con todas sus figuras europeas, ya que la convocatoria mezcla juventud y experiencia, con nombres como Richie Laryea, Jonathan Osorio y Joel Waterman.

El partido Canadá vs. Guatemala ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

Guatemala, por otro lado, afrontará el duelo luego de haber regresado al trabajo desde el lunes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), con la esperanza de empezar con el pie derecho una etapa que apunta a la reconstrucción, pues no pudo clasificar al Mundial 2026, a diferencia de su próximo rival, que lo hizo al ser uno de los países anfitriones (junto a México y Estados Unidos).

¿A qué hora ver EN VIVO el Canadá vs. Guatemala en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Canadá vs. Guatemala por amistoso previo al Mundial 2026 este sábado 17 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 pm

Estados Unidos (CT): 9:00 pm

Estados Unidos (MT): 8:00 pm

Estados Unidos (PT): 7:00 pm

México (CDMX): 9:00 pm

Puerto Rico: 11:00 pm

República Dominicana: 11:00 pm

Panamá: 10:00 pm

Costa Rica: 9:00 pm

El Salvador: 9:00 pm

Guatemala: 9:00 pm

Canadá: 10:00 pm

Honduras: 9:00 pm

Nicaragua: 9:00 pm

Argentina: 12:00 am del domingo 18 de enero

Brasil (Brasilia): 12:00 am del domingo 18 de enero

Uruguay: 12:00 am del domingo 18 de enero

Chile (Santiago): 12:00 am del domingo 18 de enero

Paraguay: 12:00 am del domingo 18 de enero

Bolivia: 11:00 pm

Venezuela: 11:00 pm

Ecuador: 10:00 pm

Perú: 10:00 pm

Colombia: 10:00 pm