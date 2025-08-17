La final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 enfrenta nuevamente a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los número uno y dos del mundo. Este duelo se suma a la intensa rivalidad que han protagonizado este año en definiciones de Wimbledon, Roland Garros y Roma, consolidándose como uno de los encuentros más esperados de la temporada.

El partido, que se llevará a cabo en la cancha central del Centro de Tenis Lindner Family, servirá de preparación clave para el US Open 2025. Carlos Alcaraz buscará su octavo título de Masters 1000 y el tercero de la temporada, mientras que Jannik Sinner intentará conseguir el quinto de su carrera y el primero del año.

El historial entre ambos es equilibrado, con 13 enfrentamientos previos: Sinner lidera 8-5, aunque en finales Alcaraz tiene ventaja 3-2. Esta será la sexta definición entre ellos, prometiendo un partido de alto nivel que no querrás perderte.

El español y el italiano disputan otra final en 2025, esta vez en Cincinnati, con transmisión EN VIVO para USA, México y España. (Foto: AFP)

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner?

El partido comenzará el lunes 18 de agosto en distintos horarios según la región:

Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Chile: 15:00 hs

15:00 hs Colombia/Perú: 14:00 hs

14:00 hs México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs España: 21:00 hs

La final del Masters de Cincinnati 2025 se disputará en la P&G Center Court, garantizando un espectáculo con los mejores tenistas del mundo.

¿Dónde ver Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner EN VIVO?

En Estados Unidos, el partido se transmitirá por Tennis Channel, disponible a través de Fubo.En Latinoamérica, podrás seguirlo por Disney+ Premium y ESPN, mientras que en España la cobertura oficial será por Movistar Plus+.

Tennis TV, la plataforma oficial de streaming de la ATP Tour, también ofrece todos los torneos ATP 250, ATP 500 y Masters 1000, con narración en español en partidos seleccionados. Con una suscripción de solo $9,99 al mes en DAZN Tennis TV, podrás acceder a partidos en vivo, resúmenes, partidos clásicos y perfiles de jugadores destacados.