Carlos Alcaraz y Novak Djokovic disputarán el domingo 1 de febrero la final del Abierto de Australia 2026. El español, de 22 años y número uno del mundo, simboliza la nueva generación del circuito, mientras que el serbio, de 38 años y actual número cuatro, aporta la experiencia de una carrera con múltiples títulos de primer nivel. Ambos llegan al partido decisivo tras superar semifinales a cinco sets, en un contexto de alto interés deportivo.

Alcaraz venció a Alexander Zverev, número tres del ranking, en un partido muy exigente decidido en cinco parciales (6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5), en el que debió superar molestias físicas y una desventaja de 5-3 en el último set. Con su presencia en Melbourne, se ha convertido en el jugador más joven en alcanzar la final de los cuatro torneos del Grand Slam y busca su primer título en este evento.

Djokovic accedió a la final tras derrotar a Jannik Sinner en otro duelo a cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4), en un encuentro de larga duración. El serbio acumula 24 títulos de Grand Slam y se mantiene entre los principales referentes del circuito masculino. Su experiencia en finales y su historial en este torneo lo colocan como uno de los candidatos más firmes al título.

El tenista balcánico no gana un grande desde el Abierto de Estados Unidos de 2023, pero en Melbourne aspira a levantar su duodécimo trofeo del Abierto de Australia y el 25º Grand Slam de su carrera, lo que supondría un nuevo récord absoluto. Enfrente tendrá a Alcaraz, que intentará completar por primera vez la colección de los cuatro grandes.

¿A qué hora ver el juego Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por el Australian Open 2026?

México — 02:30 horas

Costa Rica — 02:30 horas

Guatemala — 02:30 horas

Honduras — 02:30 horas

El Salvador — 02:30 horas

Nicaragua — 02:30 horas

Perú — 03:30 horas

Colombia — 03:30 horas

Ecuador — 03:30 horas

Canadá — 03:30 horas

Cuba — 03:30 horas

Panamá — 03:30 horas

Venezuela — 04:30 horas

Bolivia — 04:30 horas

Rep. Dominicana — 04:30 horas

Puerto Rico — 04:30 horas

Argentina — 05:30 horas

Chile — 05:30 horas

Brasil — 05:30 horas

Uruguay — 05:30 horas

Paraguay — 05:30 horas

Reino Unido — 08:30 horas

Irlanda — 08:30 horas

España — 09:30 horas

Alemania — 09:30 horas

Italia — 09:30 horas

Francia — 09:30 horas

En Estados Unidos:

3:30 a.m. ET

2:30 a.m. CT

1:30 a.m. MT

12:30 a. m. PT