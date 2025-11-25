El Chelsea recibe al FC Barcelona este martes 25 de noviembre , a partir de las 4:00 p.m. ET, 2:00 p.m. en Ciudad de México y 9:00 p.m. en horario peninsular en Stamford Bridge en un electrizante duelo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025, crucial para la clasificación a octavos de final. Ambos gigantes europeos llegan a la jornada empatados con siete puntos, con el Barcelona liderando el grupo solo por diferencia de goles, tras haber empatado 3-3 con el Club Brujas y el Chelsea haber igualado 2-2 ante el Qarabag en sus últimos compromisos europeos. El equipo Blaugrana, que viene de golear 4-0 al Athletic de Bilbao en LaLiga, buscará imponer su potente ofensiva de 12 goles en el torneo contra una defensa Blue que ha concedido seis. Por su parte, el Chelsea, que recupera jugadores clave como Wesley Fofana y Moises Caicedo, intentará aprovechar la inconsistencia defensiva de los de Hansi Flick, recordando que este enfrentamiento histórico se ha saldado con cuatro victorias para cada club en 14 duelos de Champions. Conoce los horarios, en qué canales de TV transmiten y dónde ver el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

En qué canales TV ver el partido Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO

Si estás en España, podrás ver el partido de la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 entre Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO y ONLINE por la señal de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+. Desde México, el enfrentamiento del martes 25 de noviembre podrás disfrutarlo por HBO Max, TNT Go y TNT Sports.

Si estás en Latinoamérica, ESPN, ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Chelsea-Barcelona en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Liverpool vs. Real Madrid se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

Finalmente, desde Estados Unidos, puedes ver el partido entre Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO por la señal de Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y Univision.

A qué hora y dónde ver Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO ONLINE

Conoce en qué países puedes ver por TV y streaming online el partido entre Chelsea vs. FC Barcelona este martes 25 de noviembre.

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 9:00 pm Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ Gran Bretaña 8:00 pm Amazon Prime Video Estados Unidos 4:00 pm ET / 1:00 pm PT Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y Univision México 2:00 pm HBO Max, TNT Go y TNT Sports Costa Rica 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Nicaragua 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte El Salvador 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Guatemala 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Perú 3:00 pm Disney+ Premium y ESPN Colombia 3:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN Ecuador 3:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN Panamá 3:00 pm Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte República Dominicana 4:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Puerto Rico 4:00 pm ViX Venezuela 4:00 pm Disney+ Premium Sur, inter y ESPN Bolivia 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN Chile 5:00 pm Disney+ Premium y ESPN Argentina 5:00 pm Disney+ Premium y ESPN Paraguay 5:00 pm Disney+ Premium y ESPN Uruguay 5:00 pm Disney+ Premium y ESPN Brasil 5:00 pm Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go

Cuándo, a qué hora y dónde ver Chelsea vs. FC Barcelona

Partido: Chelsea vs. FC Barcelona

Ciudad: Londres, Inglaterra (Reino Unido)

Fecha: Martes, 25 de noviembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Stamford Bridge