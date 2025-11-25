Chelsea vs. Barça Champions. Consulta a qué hora juega hoy 25 de noviembre. Horarios y canales para ver el partido de Champions League en España, México y USA. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
El Chelsea recibe al FC Barcelona este martes 25 de noviembre, a partir de las 4:00 p.m. ET, 2:00 p.m. en Ciudad de México y 9:00 p.m. en horario peninsular en Stamford Bridge en un electrizante duelo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025, crucial para la clasificación a octavos de final. Ambos gigantes europeos llegan a la jornada empatados con siete puntos, con el Barcelona liderando el grupo solo por diferencia de goles, tras haber empatado 3-3 con el Club Brujas y el Chelsea haber igualado 2-2 ante el Qarabag en sus últimos compromisos europeos. El equipo Blaugrana, que viene de golear 4-0 al Athletic de Bilbao en LaLiga, buscará imponer su potente ofensiva de 12 goles en el torneo contra una defensa Blue que ha concedido seis. Por su parte, el Chelsea, que recupera jugadores clave como Wesley Fofana y Moises Caicedo, intentará aprovechar la inconsistencia defensiva de los de Hansi Flick, recordando que este enfrentamiento histórico se ha saldado con cuatro victorias para cada club en 14 duelos de Champions. Conoce los horarios, en qué canales de TV transmiten y dónde ver el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

Conoce qué canal TV y dónde ver online el partido Chelsea vs. FC Barcelona en vivo por la quinta jornada de la UEFA Champions League desde Stamford Bridge. (Foto: Composición Mag)
En qué canales TV ver el partido Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO

Si estás en España, podrás ver el partido de la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 entre Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO y ONLINE por la señal de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+. Desde México, el enfrentamiento del martes 25 de noviembre podrás disfrutarlo por HBO Max, TNT Go y TNT Sports.

Si estás en Latinoamérica, ESPN, ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Chelsea-Barcelona en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Liverpool vs. Real Madrid se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

Finalmente, desde Estados Unidos, puedes ver el partido entre Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO por la señal de Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y Univision.

ESPN transmite el partido entre FC Barcelona vs. Chelsea en vivo por la quinta jornada de la UEFA Champions League. (Foto: AFP Lluis GENE / AFP / Composición Mag)
A qué hora y dónde ver Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO ONLINE

Conoce en qué países puedes ver por TV y streaming online el partido entre Chelsea vs. FC Barcelona este martes 25 de noviembre.

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España9:00 pmMovistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+
Gran Bretaña8:00 pmAmazon Prime Video
Estados Unidos4:00 pm ET / 1:00 pm PTParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y Univision
México2:00 pmHBO Max, TNT Go y TNT Sports
Costa Rica2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Nicaragua2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
El Salvador2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Guatemala2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Honduras2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Perú3:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Colombia3:00 pmDisney+ Premium Sur y ESPN
Ecuador3:00 pmDisney+ Premium Sur y ESPN
Panamá3:00 pmBluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
República Dominicana4:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Puerto Rico4:00 pmViX
Venezuela4:00 pmDisney+ Premium Sur, inter y ESPN
Bolivia4:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Chile5:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Argentina5:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Paraguay5:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Uruguay5:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Brasil5:00 pmZapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go

Cuándo, a qué hora y dónde ver Chelsea vs. FC Barcelona

  • Partido: Chelsea vs. FC Barcelona
  • Ciudad: Londres, Inglaterra (Reino Unido)
  • Fecha: Martes, 25 de noviembre
  • Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
  • Estadio: Stamford Bridge
