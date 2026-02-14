¡El Clásico Nacional llega a EE. UU.! Chivas vs. América se enfrentan este 14 de febrero. Mira a qué hora juegan y dónde ver el partido en vivo. ¿Quién se lleva el orgullo de la Liga MX en pleno San Valentín? | Crédito: Chivas / Club América / Facebook
¡El Clásico Nacional llega a EE. UU.! Chivas vs. América se enfrentan este 14 de febrero. Mira a qué hora juegan y dónde ver el partido en vivo. ¿Quién se lleva el orgullo de la Liga MX en pleno San Valentín? | Crédito: Chivas / Club América / Facebook
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Club América y Chivas de Guadalajara disputan el Clásico Nacional de la Liga MX por la Jornada 6 del Clausura 2026 este sábado 14 de febrero, a las 21:07 horas del Tiempo de Centro, en el Estadio Akron de Zapopan, en Guadalajara, Jalisco. Para conocer la hora exacta en cada país y no perderse este partidazo, aquí se detallan los horarios de transmisión por territorio.

Club Deportivo Guadalajara lidera el Clausura 2026 de la Liga MX con 15 unidades. | Crédito: Chivas / Facebook

En Estados Unidos y Canadá, el Clásico Nacional comenzará a las 10:07 p.m. ET (8:07 p.m. PT), mientras que en Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua— arrancará a las 9:07 p.m.

Si vives en Panamá, Perú, Colombia o Ecuador, la acción del duelo entre Las Águilas y El Rebaño Sagrado comienza a las 22:07 horas.

En Puerto Rico, Venezuela, Rep. Dominicana, Cuba y Bolivia, el América-Chivas empieza a las 23:07 horas, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el partido irá desde las 00:07 del domingo 15 de febrero.

Las Águilas del América se ubican en el puesto 8 del Clausura 2026 de la Liga MX con 8 puntos. | Crédito: Club América / Facebook

¿A qué hora juega y dónde ver Club América vs. Chicas de Guadalajara por el Clásico Nacional?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Estados Unidos10:07 pm ET / 7:07 pm PTTelemundo y UNIVERSO
México09:07 pmAmazon Prime Video
Puerto Rico11:07 pmTelemundo, UNIVERSO y NAICOM
Costa Rica09:07 pmVPN
El Salvador09:07 pmVPN
Nicaragua09:07 pmVPN
Honduras09:07 pmVPN
Guatemala09:07 pmVPN
Panamá09:07 pmVPN
República Dominicana11:07 pmVPN
