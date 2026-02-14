Club América y Chivas de Guadalajara disputan el Clásico Nacional de la Liga MX por la Jornada 6 del Clausura 2026 este sábado 14 de febrero, a las 21:07 horas del Tiempo de Centro, en el Estadio Akron de Zapopan, en Guadalajara, Jalisco. Para conocer la hora exacta en cada país y no perderse este partidazo, aquí se detallan los horarios de transmisión por territorio.
En Estados Unidos y Canadá, el Clásico Nacional comenzará a las 10:07 p.m. ET (8:07 p.m. PT), mientras que en Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua— arrancará a las 9:07 p.m.
Si vives en Panamá, Perú, Colombia o Ecuador, la acción del duelo entre Las Águilas y El Rebaño Sagrado comienza a las 22:07 horas.
En Puerto Rico, Venezuela, Rep. Dominicana, Cuba y Bolivia, el América-Chivas empieza a las 23:07 horas, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el partido irá desde las 00:07 del domingo 15 de febrero.
¿A qué hora juega y dónde ver Club América vs. Chicas de Guadalajara por el Clásico Nacional?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|10:07 pm ET / 7:07 pm PT
|Telemundo y UNIVERSO
|México
|09:07 pm
|Amazon Prime Video
|Puerto Rico
|11:07 pm
|Telemundo, UNIVERSO y NAICOM
|Costa Rica
|09:07 pm
|VPN
|El Salvador
|09:07 pm
|VPN
|Nicaragua
|09:07 pm
|VPN
|Honduras
|09:07 pm
|VPN
|Guatemala
|09:07 pm
|VPN
|Panamá
|09:07 pm
|VPN
|República Dominicana
|11:07 pm
|VPN