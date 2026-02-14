Club América y Chivas de Guadalajara disputan el Clásico Nacional de la Liga MX por la Jornada 6 del Clausura 2026 este sábado 14 de febrero, a las 21:07 horas del Tiempo de Centro , en el Estadio Akron de Zapopan, en Guadalajara, Jalisco. Para conocer la hora exacta en cada país y no perderse este partidazo, aquí se detallan los horarios de transmisión por territorio.

Club Deportivo Guadalajara lidera el Clausura 2026 de la Liga MX con 15 unidades. | Crédito: Chivas / Facebook

En Estados Unidos y Canadá, el Clásico Nacional comenzará a las 10:07 p.m. ET (8:07 p.m. PT), mientras que en Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua— arrancará a las 9:07 p.m.

Si vives en Panamá, Perú, Colombia o Ecuador, la acción del duelo entre Las Águilas y El Rebaño Sagrado comienza a las 22:07 horas.

En Puerto Rico, Venezuela, Rep. Dominicana, Cuba y Bolivia, el América-Chivas empieza a las 23:07 horas, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el partido irá desde las 00:07 del domingo 15 de febrero.

Las Águilas del América se ubican en el puesto 8 del Clausura 2026 de la Liga MX con 8 puntos. | Crédito: Club América / Facebook

¿A qué hora juega y dónde ver Club América vs. Chicas de Guadalajara por el Clásico Nacional?

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 10:07 pm ET / 7:07 pm PT Telemundo y UNIVERSO México 09:07 pm Amazon Prime Video Puerto Rico 11:07 pm Telemundo, UNIVERSO y NAICOM Costa Rica 09:07 pm VPN El Salvador 09:07 pm VPN Nicaragua 09:07 pm VPN Honduras 09:07 pm VPN Guatemala 09:07 pm VPN Panamá 09:07 pm VPN República Dominicana 11:07 pm VPN