El Estadio Inca Garcilaso de la Vega será escenario de un partido vibrante este jueves 10 de septiembre, pues ahí chocarán Cienciano y Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En esta nota conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Cienciano vs. Torque por la Copa Sudamericana 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Cienciano vs. Montevideo City Torque de en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cienciano vs. Torque por la Copa Sudamericana 2026 este jueves 10 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:30 pm

Estados Unidos (CT): 7:30 pm

Estados Unidos (MT): 6:30 pm

Estados Unidos (PT): 5:30 pm

México (CDMX): 6:30 pm

España: 2:30 am del viernes 11 de septiembre

Puerto Rico: 8:30 pm

Costa Rica: 6:30 pm

República Dominicana: 8:30 pm

El Salvador: 6:30 pm

Guatemala: 6:30 pm

Honduras: 6:30 pm

Nicaragua: 6:30 pm

Panamá: 7:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Brasil (Brasilia): 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

Chile (Santiago): 8:30 pm

Paraguay: 9:30 pm

Bolivia: 8:30 pm

Venezuela: 8:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Perú: 7:30 pm

Colombia: 7:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Cienciano vs. Montevideo City Torque?

Este jueves 10 de septiembre se podrá ver el Cienciano vs. Torque por la Copa Sudamericana 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Brasil: Paramount+

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO