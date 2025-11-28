Todo se define este fin de semana, cuando Club América reciba a Monterrey en busca de un boleto a la semifinal de la Liga MX. Se espera un duelo intenso, con Rayados defendiendo su ventaja y las Águilas apostando por una remontada que mantenga vivas sus aspiraciones al título. El juego será este sábado 29 de noviembre, a partir de las 5:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Azteca . Para todo el público estadounidense, mexicano y de otros países del mundo, conoce la hora de inicio para disfrutar del partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Monterrey aseguró una ventaja crucial de dos goles (2-0) en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025 contra el América, disputado en el Gigante de Acero. El triunfo fue el resultado de una noche ofensiva intensa, manteniendo a sus seguidores vibrando. Las anotaciones de Sergio Canales y Fidel Ambríz le dieron al equipo regiomontano un “medio boleto” que podría ser decisivo para el pase a las semifinales.

¿A qué hora juega Club América vs. Monterrey por la Liguilla MX?

El duelo de vuelta entre América y Monterrey se jugará el sábado 29 de noviembre en la Ciudad de México, en un encuentro decisivo que pondrá punto final a la serie de cuartos de final del Torneo Apertura 2025. El balón comenzará a rodar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en un ambiente donde se espera gran asistencia y mucha intensidad en la cancha.

Región Países Representativos Horario Local (Fecha y Hora) Zona Horaria México Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara 17:00 (Sábado 29 de Nov.) CST (UTC-6) EE. UU. Este (Nueva York, Miami) 18:00 (Sábado 29 de Nov.) EST (UTC-5) Centro (Chicago, Houston) 17:00 (Sábado 29 de Nov.) CST (UTC-6) Pacífico (Los Ángeles, Seattle) 15:00 (Sábado 29 de Nov.) PST (UTC-8) Centroamérica Costa Rica, El Salvador, Honduras 17:00 (Sábado 29 de Nov.) CST (UTC-6) Panamá 18:00 (Sábado 29 de Nov.) EST (UTC-5) Sudamérica Colombia, Ecuador, Perú 18:00 (Sábado 29 de Nov.) PET/COT/ECT (UTC-5) Bolivia, Venezuela 19:00 (Sábado 29 de Nov.) BOT/VET (UTC-4) Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay 20:00 (Sábado 29 de Nov.) ART/CLST/UYT/PYST (UTC-3) Europa España (Península) 00:00 (Domingo 30 de Nov.) CET (UTC+1) Reino Unido 23:00 (Sábado 29 de Nov.) GMT (UTC+0) Otras Regiones Japón (Tokio) 08:00 (Domingo 30 de Nov.) JST (UTC+9) Australia (Sídney) 10:00 (Domingo 30 de Nov.) AEDT (UTC+11)

Para quienes no puedan asistir al estadio, el partido podrá verse a través de Canal 5 y TUDN en televisión, además de estar disponible vía streaming en ViX Premium. Así, los aficionados tendrán varias opciones para seguir este enfrentamiento que promete emociones y definirá al último invitado a las semifinales.