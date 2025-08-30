El Superclásico Chileno 2025 se roba todas las miradas este domingo 31 de agosto con el duelo entre Colo-Colo vs. Universidad de Chile en el estadio Monumental. El encuentro corresponde a la Primera División de Chile y llega cargado de tensión, ya que ambos equipos tienen la necesidad de sumar puntos en la tabla.

El conjunto albo llega tras empatar 0-0 frente a Palestino, acumulando cuatro partidos sin ganar y ubicándose en la mitad de la clasificación con 28 unidades. Por su parte, los azules viven un presente más favorable: son segundos con 38 puntos y vienen de imponerse en el último clásico disputado en julio por 2-1.

El árbitro Cristián Garay Reyes será el encargado de impartir justicia en un compromiso que promete emociones fuertes, con un Monumental lleno y la expectativa de miles de hinchas en Chile y en el extranjero.

El estadio Monumental será escenario del esperado Superclásico Chileno 2025 entre Colo-Colo y U. de Chile. (Foto: El Periodista / Jorge Díaz)

¿A qué hora juega Colo-Colo vs. U. de Chile EN VIVO hoy?

El partido Colo-Colo vs. Universidad de Chile se juega a las 15:00 horas de Chile. A continuación, conoce los horarios en los demás países:

País Hora local México 13:00 h Estados Unidos (ET) 15:00 h España 21:00 h

¿Qué canal transmite Colo-Colo vs. U. de Chile?

En Chile, el partido será transmitido en TNT Sports por TV y vía streaming a través de Estadio TNT Sports.

Para los hinchas en México, Estados Unidos y España, el partido no se emite por televisión local. La única opción para seguir el Superclásico Chileno 2025 es utilizar un servicio de VPN que permita conectarse a la señal oficial de Estadio TNT Sports desde el extranjero.