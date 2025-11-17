Costa Rica y Honduras protagonizan este martes 18 de noviembre en el partido más esperado del Grupo C, con el Mundial como gran recompensa. Ambas selecciones llegan al cierre de la fase clasificatoria separadas por apenas dos puntos: los catrachos lideran con ocho, mientras los ticos, con seis, están obligados a ganar si quieren mantener viva la esperanza de asistir a otra cita mundialista. El clásico centroamericano, un duelo de historia y orgullo, promete emociones intensas y una atmósfera eléctrica en San José. ¿Quieres saber la hora del inicio del juego? Aquí te contamos todos los detalles para que puedas ver el pitazo inicial.

El Estadio Nacional se vestirá de gala para recibir a una Costa Rica decidida a no fallar ante su gente. Tras tres participaciones consecutivas en Copas del Mundo, la Tricolor necesita imponer su jerarquía y recordar los días gloriosos de Brasil 2014, cuando asombró al planeta llegando hasta los cuartos de final. Honduras, por su parte, confía en su solidez y experiencia para dar el golpe definitivo y sellar el boleto a su cuarto Mundial.

Haití, que comparte la cima con los hondureños, también mantiene opciones, aunque depende de un tropiezo en San José y de golear a Nicaragua en casa. Mientras tanto, el foco está en la capital costarricense, donde se enfrentan dos selecciones con aspiraciones similares y una sola certeza: solo una podrá seguir soñando.

¿A qué hora ver Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf en Estados Unidos?

A partir de las 9 p.m. ET de Florida (8 p.m. CT de Texas / 6 p.m. PT de California) , comenzará el duelo entre Costa Rica y Honduras por la fecha 6 del grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026 desde el Estadio Nacional de San José, Costa Rica. Aquí te contamos los horarios para verlo en diferentes estados de los Estados Unidos:

Zona horaria Horario Estados de EE.UU. Eastern Time (ET) 9 p.m. ET Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida (este), Virginia, Ohio y Michigan Central Time (CT) 8 p.m. CT Texas, Illinois, Luisiana, Alabama, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Kansas (este) y Tennessee (oeste) Mountain Time (MT) 7 p.m. MT Colorado, Nuevo México, Utah, Wyoming y Montana Pacific (PT) 6 p.m. PY California, Nevada, Washington y Oregón

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Honduras en otros países del mundo?

Si se encuentra en Costa Rica o Honduras, podrá disfrutar del partido a partir de las 20:00 horas. A continuación, te compartimos los horarios en otros países del mundo.

Guatemala (Ciudad de Guatemala) : 20:00 horas

: 20:00 horas Honduras (Tegucigalpa) : 20:00 horas

: 20:00 horas El Salvador (San Salvador) : 20:00 horas

: 20:00 horas Nicaragua (Managua) : 20:00 horas

: 20:00 horas Costa Rica (San José) : 20:00 horas

: 20:00 horas Panamá (Ciudad de Panamá) : 21:00 horas

: 21:00 horas Colombia (Bogotá) : 21:00 horas

: 21:00 horas Perú (Lima) : 21:00 horas

: 21:00 horas Ecuador (Quito) : 21:00 horas

: 21:00 horas Puerto Rico (San Juan) : 22:00 horas

: 22:00 horas Cuba (La Habana) : 22:00 horas

: 22:00 horas República Dominicana (Santo Domingo) : 22:00 horas

: 22:00 horas Venezuela (Caracas) : 21:30 horas

: 21:30 horas Bolivia (Sucre) : 22:00 horas

: 22:00 horas Chile (Santiago) : 23:00 horas

: 23:00 horas Paraguay (Asunción) : 23:00 horas

: 23:00 horas Argentina (Buenos Aires) : 23:00 horas

: 23:00 horas Uruguay (Montevideo) : 23:00 horas

: 23:00 horas Brasil (Brasilia) : 23:00 horas

: 23:00 horas Canadá (Ottawa) : 21:00 horas

: 21:00 horas España (Madrid): 03:00 horas del viernes 14 de noviembre

¿Dónde ver Costa Rica vs. Honduras EN VIVO en los Estados Unidos?

El partido entre Costa Rica y Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026 será televisado por Telemundo Deportes Ahora, Paramount Plus y Peacock TV.

En Costa Rica se verá por televisión abierta en Canal 7 de Teletica Deportes y Canal 6 de Repretel, mientras que TDMás lo pasará en streaming.

Por otro lado, en Honduras habrá una cobertura extensa de diversos canales y servicios streaming como Tigo Sports, Canal 11 y Canal Deportes TVC.