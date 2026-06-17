Cristiano Ronaldo lidera la alineación oficial en el debut mundialista. Conozca a qué hora juega Portugal vs. RD Congo en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026, con horarios adaptados para México, USA y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Cristiano Ronaldo lidera la alineación oficial en el debut mundialista. Conozca a qué hora juega Portugal vs. RD Congo en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026, con horarios adaptados para México, USA y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Portugal debuta este miércoles 17 de junio en el Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 ante la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Este esperado encuentro tendrá como protagonista al conjunto luso capitaneado por el veterano atacante Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años intentará acrecentar aún más su leyenda goleadora frente al conjunto congoleño, que no participaba en una Copa del Mundo desde 1974 y buscará empezar con un resultado positivo. Si quieres saber a qué hora juega CR7 en el Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026, te compartimos los horarios en México, Estados Unidos, España y varios países más.

Los aficionados podrán recurrir a las plataformas oficiales de streaming y televisión de paga que cuentan con los derechos del Mundial 2026 para disfrutar del encuentro en vivo y en directo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los aficionados podrán recurrir a las plataformas oficiales de streaming y televisión de paga que cuentan con los derechos del Mundial 2026 para disfrutar del encuentro en vivo y en directo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A qué hora ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en el partido Portugal vs. RD Congo en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Portugal vs. RD Congo por la Fecha 1 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026 este miércoles 17 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 1:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 12:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 11:00 am
  • Estados Unidos (PT): 10:00 am
  • México (CDMX): 11:00 am
  • España: 7:00 pm
  • Puerto Rico: 1:00 pm
  • República Dominicana: 1:00 pm
  • Panamá: 12:00 pm
  • Costa Rica: 11:00 am
  • El Salvador: 11:00 am
  • Guatemala: 11:00 am
  • Honduras: 11:00 am
  • Nicaragua: 11:00 am
  • Argentina: 2:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 2:00 pm
  • Uruguay: 2:00 pm
  • Chile (Santiago): 2:00 pm
  • Paraguay: 2:00 pm
  • Bolivia: 1:00 pm
  • Venezuela: 1:00 pm
  • Ecuador: 12:00 pm
  • Perú: 12:00 pm
  • Colombia: 12:00 pm
Acciones intensas en el área chica durante el encuentro del torneo. Descubra quién ganó el partido Portugal vs. RD Congo en vivo hoy por la Copa Mundial 2026, el marcador final del juego y las estadísticas en directo online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Acciones intensas en el área chica durante el encuentro del torneo. Descubra quién ganó el partido Portugal vs. RD Congo en vivo hoy por la Copa Mundial 2026, el marcador final del juego y las estadísticas en directo online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026: Datos clave del partido

  • Partido: Portugal vs. RD Congo por la primera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026
  • Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
  • Hora: 6 pm hora de Lisboa / 1:00 pm ET / 11:00 am Tiempo del Centro de México / 10:00 am PT
  • Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas
  • Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Catar)
  • Dónde verlo: DSports, DGO
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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