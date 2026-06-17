Portugal debuta este miércoles 17 de junio en el Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 ante la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Este esperado encuentro tendrá como protagonista al conjunto luso capitaneado por el veterano atacante Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años intentará acrecentar aún más su leyenda goleadora frente al conjunto congoleño, que no participaba en una Copa del Mundo desde 1974 y buscará empezar con un resultado positivo. Si quieres saber a qué hora juega CR7 en el Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026, te compartimos los horarios en México, Estados Unidos, España y varios países más.
¿A qué hora ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en el partido Portugal vs. RD Congo en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Portugal vs. RD Congo por la Fecha 1 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026 este miércoles 17 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 1:00 pm
- Estados Unidos (CT): 12:00 pm
- Estados Unidos (MT): 11:00 am
- Estados Unidos (PT): 10:00 am
- México (CDMX): 11:00 am
- España: 7:00 pm
- Puerto Rico: 1:00 pm
- República Dominicana: 1:00 pm
- Panamá: 12:00 pm
- Costa Rica: 11:00 am
- El Salvador: 11:00 am
- Guatemala: 11:00 am
- Honduras: 11:00 am
- Nicaragua: 11:00 am
- Argentina: 2:00 pm
- Brasil (Brasilia): 2:00 pm
- Uruguay: 2:00 pm
- Chile (Santiago): 2:00 pm
- Paraguay: 2:00 pm
- Bolivia: 1:00 pm
- Venezuela: 1:00 pm
- Ecuador: 12:00 pm
- Perú: 12:00 pm
- Colombia: 12:00 pm
Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026: Datos clave del partido
- Partido: Portugal vs. RD Congo por la primera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026
- Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
- Hora: 6 pm hora de Lisboa / 1:00 pm ET / 11:00 am Tiempo del Centro de México / 10:00 am PT
- Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas
- Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Catar)
- Dónde verlo: DSports, DGO