La selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, buscará asegurar su boleto al Mundial 2026 cuando reciba a Hungría este martes 14 de octubre en el Estádio José Alvalade de Lisboa, por el Grupo F de las Eliminatorias Europeas. El combinado luso llega en gran momento y con su capitán más motivado que nunca pues tiene latente la posibilidad de volver a disputar una Copa del Mundo.
El duelo promete emociones, especialmente después del intenso 3-2 que protagonizaron en Budapest el pasado 9 de septiembre, donde Cristiano Ronaldo marcó desde el punto penal y fue clave junto a Bernardo Silva y Joao Cancelo. Por su parte, los húngaros intentarán dar el golpe como visitantes, con su figura Barnabás Varga nuevamente al frente del ataque.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portugal vs. Hungría?
- Ciudad: Lisboa, Portugal
- Fecha: Martes 14 de octubre
- Horario: 14:45 horas (EE.UU.) / 12:45 horas (México) / 19:45 horas (España)
- Estadio: José Alvalade
¿Cómo y dónde ver el Portugal vs. Hungría EN VIVO?
|País
|Canal de TV
|Streaming online
|Estados Unidos
|FOX Soccer Plus, ViX
|fuboTV, ViX, Amazon Prime
|México
|Sky Sports
|Sky+
|España
|UEFA TV
|DAZN, UEFA TV
Últimos resultados de las selecciones de Portugal y Hungría
Portugal
- Irlanda 1-0 (V)
- Hungría 2-3 (V)
- Armenia 0-5 (V)
- España 2-2 (E)
- Alemania 1-2 (V)
Hungría
- Armenia 2-0 (V)
- Portugal 2-3 (D)
- Irlanda 2-2 (E)
- Azerbaiyán (V)
- Suecia 0-2 (D)
Posibles alineaciones de Portugal vs. Hungría
Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.
Hungría: Balazs Toth; Milos Kerkez, Attila Szalai, Willi Orbán, Loïc Négo; Zsolt Nagy, Callum Styles, Dominik Szoboszlai, Alex Töth, Bendegúz Bolla; Barnabás Varga.