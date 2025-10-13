Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo (R) celebrates with team mates after scoring the 1-2 penalty goal during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group F football match between Hungary and Portugal on September 9, 2025 in Budapest, Hungary. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
La selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, buscará asegurar su boleto al Mundial 2026 cuando reciba a Hungría este martes 14 de octubre en el Estádio José Alvalade de Lisboa, por el Grupo F de las Eliminatorias Europeas. El combinado luso llega en gran momento y con su capitán más motivado que nunca pues tiene latente la posibilidad de volver a disputar una Copa del Mundo.

El duelo promete emociones, especialmente después del intenso 3-2 que protagonizaron en Budapest el pasado 9 de septiembre, donde Cristiano Ronaldo marcó desde el punto penal y fue clave junto a Bernardo Silva y Joao Cancelo. Por su parte, los húngaros intentarán dar el golpe como visitantes, con su figura Barnabás Varga nuevamente al frente del ataque.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Portugal vs. Hungría?

  • Ciudad: Lisboa, Portugal
  • Fecha: Martes 14 de octubre
  • Horario: 14:45 horas (EE.UU.) / 12:45 horas (México) / 19:45 horas (España)
  • Estadio: José Alvalade

¿Cómo y dónde ver el Portugal vs. Hungría EN VIVO?

PaísCanal de TVStreaming online
Estados UnidosFOX Soccer Plus, ViXfuboTV, ViX, Amazon Prime
MéxicoSky SportsSky+
EspañaUEFA TVDAZN, UEFA TV

Últimos resultados de las selecciones de Portugal y Hungría

Portugal

  • Irlanda 1-0 (V)
  • Hungría 2-3 (V)
  • Armenia 0-5 (V)
  • España 2-2 (E)
  • Alemania 1-2 (V)

Hungría

  • Armenia 2-0 (V)
  • Portugal 2-3 (D)
  • Irlanda 2-2 (E)
  • Azerbaiyán (V)
  • Suecia 0-2 (D)

Posibles alineaciones de Portugal vs. Hungría

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Hungría: Balazs Toth; Milos Kerkez, Attila Szalai, Willi Orbán, Loïc Négo; Zsolt Nagy, Callum Styles, Dominik Szoboszlai, Alex Töth, Bendegúz Bolla; Barnabás Varga.

