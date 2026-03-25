¡Se viene un partido de infarto! Estoy hablando del Croacia vs. Colombia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. El Camping World Stadium de Orlando, Florida, será el escenario del vibrante compromiso que se disputará este jueves 26 de marzo. Como se trata de un encuentro imperdible, en esta nota se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Por si no lo sabías, el último partido oficial del cuadro europeo fue el 17 de noviembre de 2025, cuando venció 3-2 a Montenegro por las Eliminatorias a la Copa Mundial FIFA 2026. La escuadra cafetera, por otro lado, no ha tenido acción desde el 9 de septiembre del año pasado, cuando derrotó 6-3 a Venezuela por las Clasificatorias al máximo certamen del fútbol.

El partido Croacia vs. Colombia EN VIVO por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Croacia vs. Colombia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Croacia vs. Colombia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:30 pm

Estados Unidos (CT): 6:30 pm

Estados Unidos (MT): 5:30 pm

Estados Unidos (PT): 4:30 pm

España: 12:30 am del viernes 27 de marzo

México (CDMX): 5:30 pm

Puerto Rico: 7:30 pm

República Dominicana: 7:30 pm

Panamá: 6:30 pm

Costa Rica: 5:30 pm

El Salvador: 5:30 pm

Guatemala: 5:30 pm

Honduras: 5:30 pm

Nicaragua: 5:30 pm

Argentina: 8:30 pm

Brasil (Brasilia): 8:30 pm

Uruguay: 8:30 pm

Chile (Santiago): 8:30 pm

Paraguay: 8:30 pm

Bolivia: 7:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Ecuador: 6:30 pm

Perú: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm