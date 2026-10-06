Conoce la hora y qué canal transmite el partido Croacia-España por la UEFA Nations League este martes 6 de octubre. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Conoce la hora y qué canal transmite el partido Croacia-España por la UEFA Nations League este martes 6 de octubre. (Foto: Composición El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El partido Croacia - España se juega este martes 6 de octubre a las 20:45 horas (19:45 en Canarias) en el Stadion Poljud de Split, donde la selección española cierra la ventana internacional. Para ver el partido EN VIVOpodrás hacerlo por señal gratuita y en abierto por La 1 de TVE EN DIRECTO, además de seguirse online en RTVE Play. ¿Quieres seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres? Te comparto la lista de horarios desde México, Estados Unidos y otras partes del mundo.

¿A qué hora juega Croacia-España EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026?

El partido Croacia vs. España se juega hoy, martes 6 de octubre de 2026, por la cuarta jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League. En Perú, la transmisión será por ESPN y Disney+ Premium desde las 13:45; en España, se podrá ver por La 1 de TVE y RTVE Play a las 20:45.

PaísHora de inicio localCanal de TVStreaming online
Perú13:45ESPNDisney+ Premium.
Colombia13:45ESPNDisney+ Premium.
Ecuador13:45ESPNDisney+ Premium.
Argentina15:45ESPNDisney+ Premium.
Chile15:45ESPNDisney+ Premium.
Uruguay15:45ESPNDisney+ Premium.
México12:45, hora del centroSky Sports, disponible mediante Sky e izzi según el paquete contratadoSky+.
España20:45, hora peninsularLa 1 de TVERTVE Play.

Croacia recibirá a España en el estadio Poljud de Split, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27. El inicio está programado para las 20:45 en España peninsular y Croacia, equivalentes a las 13:45 en Perú, Colombia y Ecuador.

Para seguir el partido por internet desde Sudamérica, la opción anunciada por ESPN es Disney+ con el plan Premium. Si prefieres verlo por televisión en Perú, la señal indicada es ESPN; el número de canal dependerá de tu operador de cable o televisión de pago.

En España, el encuentro se emitirá en abierto y sin coste añadido por La 1 de TVE, con transmisión online en RTVE Play. En México, la cobertura está anunciada por Sky Sports, con opciones de acceso mediante Sky+, Sky e izzi, según el servicio contratado. La emisión gratuita confirmada en España no debe confundirse con las opciones de suscripción disponibles en Latinoamérica.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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