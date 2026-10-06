El partido Croacia - España se juega este martes 6 de octubre a las 20:45 horas (19:45 en Canarias) en el Stadion Poljud de Split , donde la selección española cierra la ventana internacional. Para ver el partido EN VIVOpodrás hacerlo por señal gratuita y en abierto por La 1 de TVE EN DIRECTO, además de seguirse online en RTVE Play. ¿Quieres seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres? Te comparto la lista de horarios desde México, Estados Unidos y otras partes del mundo.

¿A qué hora juega Croacia-España EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026?

El partido Croacia vs. España se juega hoy, martes 6 de octubre de 2026, por la cuarta jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League . En Perú, la transmisión será por ESPN y Disney+ Premium desde las 13:45; en España, se podrá ver por La 1 de TVE y RTVE Play a las 20:45.

País Hora de inicio local Canal de TV Streaming online Perú 13:45 ESPN Disney+ Premium. Colombia 13:45 ESPN Disney+ Premium. Ecuador 13:45 ESPN Disney+ Premium. Argentina 15:45 ESPN Disney+ Premium. Chile 15:45 ESPN Disney+ Premium. Uruguay 15:45 ESPN Disney+ Premium. México 12:45, hora del centro Sky Sports, disponible mediante Sky e izzi según el paquete contratado Sky+. España 20:45, hora peninsular La 1 de TVE RTVE Play.

Croacia recibirá a España en el estadio Poljud de Split, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27. El inicio está programado para las 20:45 en España peninsular y Croacia, equivalentes a las 13:45 en Perú, Colombia y Ecuador.

Para seguir el partido por internet desde Sudamérica, la opción anunciada por ESPN es Disney+ con el plan Premium. Si prefieres verlo por televisión en Perú, la señal indicada es ESPN; el número de canal dependerá de tu operador de cable o televisión de pago.

En España, el encuentro se emitirá en abierto y sin coste añadido por La 1 de TVE, con transmisión online en RTVE Play. En México, la cobertura está anunciada por Sky Sports, con opciones de acceso mediante Sky+, Sky e izzi, según el servicio contratado. La emisión gratuita confirmada en España no debe confundirse con las opciones de suscripción disponibles en Latinoamérica.