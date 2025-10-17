El América y el Cruz Azul se enfrentan este sábado 18 de octubre de 2025 en una nueva edición del Clásico Joven por el Apertura 2025 de la Liga MX, que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto azulcrema llega como líder del torneo y busca asegurar su clasificación anticipada a la Liguilla, mientras que la ‘Máquina’ intentará frenar su gran momento.Entérate aquí a qué hora y dónde ver el partido EN VIVO en Estados Unidos.

¿A qué hora juega América vs. Cruz Azul hoy?

Día: Sábado 18 de octubre

Sábado 18 de octubre Hora en México: 21:05

21:05 Hora en Estados Unidos (ET): 23:05

El duelo entre América y Cruz Azul promete ser uno de los más vibrantes del torneo, con los dirigidos por André Jardine buscando mantener su dominio en el fútbol mexicano y acercarse a una nueva Liguilla.

¿Dónde ver América vs. Cruz Azul EN VIVO en USA?

Los fanáticos que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el Clásico Joven EN DIRECTO a través de los siguientes canales y plataformas:

Canales de TV: Univision, TUDN o CBS Sports (en DirecTV)

Univision, TUDN o CBS Sports (en DirecTV) Streaming online: ViX Premium (con prueba gratuita) y Fubo (con prueba gratuita)

América vs. Cruz Azul: partidazo a la vista

El América de André Jardine atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Tricampeón del fútbol mexicano, el club ha ganado de forma consecutiva el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

A pesar de no haber brillado en el plano internacional —con eliminaciones en el Mundial de Clubes, Concachampions y Leagues Cup—, el equipo mantiene su dominio local y busca un cuarto título al hilo en la Liga MX.

El América enfrenta a Cruz Azul este sábado 18 de octubre por el Clásico Joven del Apertura 2025. (Foto: EFE) / José Méndez