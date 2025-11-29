La Liguilla MX Apertura 2025 inicia con un electrizante choque de Cuartos de Final entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul, prometiendo un duelo de alto calibre entre dos de los clubes más grandes de México. El Rebaño Sagrado, que cerró en sexta posición, buscará aprovechar su condición de local para la ida de la serie, que se disputará el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron a las 8:07 PM (Tiempo del Centro de México) / 9:07 PM ET en Estados Unidos.

A pesar de que La Máquina Celeste posee una de las plantillas más poderosas del torneo, Chivas llega con un gran impulso tras un cierre de fase regular impecable. La vuelta de esta histórica rivalidad se jugará el domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México a las 7:00 PM (Centro) / 8:00 PM ET. Este enfrentamiento, que reedita los Cuartos de Final del Apertura 2006 donde Chivas avanzó con un global de 4-2, es imperdible para los aficionados de la Liga MX.

¿A qué hora ver EN VIVO Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por la vuelta de los cuartos de final de Liga MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX 2025 este domingo 30 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 20:00

Estados Unidos (CT): 19:00

Estados Unidos (MT): 18:00

Estados Unidos (PT): 17:00

México (CDMX): 19:00

Argentina: 22:00

Brasil (Brasilia): 22:00

Uruguay: 22:00

Chile (Santiago): 22:00

Paraguay: 22:00

Bolivia: 21:00

Venezuela: 21:00

Ecuador: 20:00

Perú: 20:00

Colombia: 20:00

¿Qué canal transmite EN VIVO Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por la vuelta de cuartos de final de Liga MX 2025?

Este domingo 30 de noviembre de 2025 se podrá ver Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX 2025. Si te encuentras en México, Estados Unidos o Puerto Rico, te alegrará saber que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de los siguientes canales y servicios de streaming.

México: TUDN En Vivo, ViX y TUDN

Estados Unidos: TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Network, TUDN USA y Univision

Puerto Rico: ViX y CBS Sports Network

Alineaciones posibles del Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara

Club de Fútbol Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco; Jorge Sánchez Ramos, Ángel Jeremy Márquez Castañeda, Carlos Rodríguez, Omar Campos; José Paradela, Mateusz Bogusz; Gabriel Matías Fernández.

Club Deportivo Guadalajara: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, José Castillo Pérez, Bryan González Oliván; Gilberto Sepúlveda, Omar Govea, Fernando González, Richy Ledezma; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González Alba.

