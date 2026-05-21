Cruz Azul y Pumas son protagonistas de la la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La Máquina derrotó a Chivas en semifinales y los dirigidos por Efraín Juárez eliminaron a Pachuca tras empatar 1-1 en el global, avanzando por mejor posición en la tabla. Para ver el partido en vivo y en directo este jueves 21 de mayo desde el Estadio Ciudad de los Deportes , te comparto la lista de horarios por región/país para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

Cruz Azul clasificó a la Final tras eliminar a Chivas en semifinales, mostrando una de las defensas más sólidas y un ataque eficaz; el club va por su décima estrella para consolidar el proyecto deportivo. Pumas, que dejó fuera a Pachuca en una serie intensa, llega motivado y busca su octavo título tras 15 años de espera. (Datos: Liga MX, Comunicados oficiales de ambos clubes)

Cruz Azul vs. Pumas juegan la final de ida del Torneo Clausura 2026 este jueves 21 de mayo desde el Estadio Ciudad de los Deportes. Conoce cómo y dónde verlo por TV y online. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Pumas por la Final de Ida del Clausura?

El partido de ida Cruz Azul vs Pumas se juega el jueves 21 de mayo a las 20:00 horas del Centro de México ; desde ahí te armo la conversión a distintas zonas horarias clave.

País / Región Ciudad de referencia Hora local del partido Nota de huso horario México (centro) Ciudad de México 20:00 Hora oficial publicada por Liga MX. México (noroeste) Tijuana 18:00 2 horas menos que CDMX (UTC‑7 aprox. mayo). México (Pacífico) Culiacán 19:00 1 hora menos que CDMX. México (sureste) Cancún 21:00 1 hora más que CDMX. Perú Lima 21:00 Usualmente misma hora que CDMX pero sin cambio estacional; para este duelo queda +1 hora. Colombia Bogotá 21:00 Similar a Lima en esta fecha. Ecuador Quito 21:00 Mismo huso que Colombia en mayo. Estados Unidos (Este) Nueva York 21:00 1 hora delante de CDMX (ET). Estados Unidos (Centro) Chicago 20:00 Alineado con hora del Centro de México. Estados Unidos (Pacífico) Los Ángeles 18:00 2 horas menos que CDMX (PT). Argentina Buenos Aires 22:00 Aproximadamente +2 horas respecto a CDMX. Chile Santiago 22:00 Similar a Buenos Aires en mayo. Brasil (sureste) São Paulo 22:00 Referencia para horario de Brasil en mayo. España (peninsular) Madrid 03:00 (viernes 22) 7 horas más que CDMX para esta fecha. Islas Canarias Las Palmas 02:00 (viernes 22) Una hora menos que Madrid.

Qué canal TV transmite el partido Cruz Azul-Pumas EN VIVO y ONLINE por la Clausura Liga MX

El Cruz Azul vs Pumas del jueves 21 de mayo se verá en TV abierta y de paga en México , con varias opciones oficiales de streaming para México y el público internacional.

México

Canal 5 (Televisa, TV abierta).

Azteca 7 (TV Azteca, TV abierta).

TUDN (TV de paga/cable).

ViX / ViX+ (streaming oficial de TelevisaUnivision).

Layvtime (transmisión por internet mencionada como opción online).

Zona Fut en YouTube, con transmisión y cobertura en vivo (formato digital).

Estados Unidos

Univision (TV abierta o cadena en mercados hispanos).

TUDN USA (TV de paga/cable).

Plataforma digital de TUDN: tudn.com y app de TUDN con señal en vivo.

ViX / ViX+ como OTT para usuarios en EE. UU.

Latinoamérica (fuera de México)

Fuera de México y Estados Unidos, no todos los países tienen una señal lineal confirmada, pero hay alternativas oficiales y globales:

ESPN / ESPN Deportes ofrecen cobertura en vivo, marcador y streaming según derechos locales, consultable país por país en su plataforma.

Plataformas de marcador y streaming internacional como Tribuna.com ofrecen seguimiento minuto a minuto y, en algunos mercados, señal embebida autorizada.

ViX puede estar disponible en varios países de Latinoamérica, sujeto a catálogo local; se recomienda revisar la app en cada territorio.

Plataformas online globales (complementarias)

Sitio y app de TUDN (con acceso según región y operador).

ViX / ViX+ (OTT con partidos de Liga MX para diferentes mercados).

Cobertura en vivo, estadísticas y posibles clips en ESPN y ESPN Deportes.

Portales de seguimiento en vivo como Tribuna.com y otros livescore (sin garantía de video en todos los países).

Fecha, horarios, TV y dónde ver Cruz Azul-Pumas

Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026

Jueves 21 de mayo de 2026 Hora: 20:00 horas (Tiempo del Centro de México)

20:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Estadio Ciudad de los Deportes Canal de transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium