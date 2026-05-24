El mundo del fútbol se paralizará este domingo 24 de mayo con el vibrante enfrentamiento entre Cruz Azul y Pumas UNAM por la vuelta de la final de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario y tú no te lo puedes perder. Por esa razón, aquí se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Es necesario tener en cuenta que en el encuentro de ida ambas escuadras empataron 0-0, razón por la cual en este duelo de vuelto se esforzarán más para finalmente sumar un nuevo título en sus vitrinas. Sin duda, se viene un gran partido para ver.

El partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la vuelta de la final de la Liga MX ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Cruz Azul vs. Pumas UNAM en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la vuelta de la final de la Liga MX este domingo 24 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm