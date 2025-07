Desde el Lumen Field, este jueves 31 de julio será el partido Cruz Azul vs. Seattle Sounders, por la Jornada 1 de la Leagues Cup 2025. Esta edición del torneo presenta un nuevo formato, donde los equipos de la MLS comparten grupo y los de la Liga MX lo propio, aunque se enfrentan entre sí. ¿A qué hora se juega Cruz Azul vs. Seattle Sounders? Aquí te cuento la hora de inicio del partido, para que puedas seguirlo desde México o Estados Unidos y no te pierdas la transmisión minuto a minuto.

Transmisión de Apple TV para ver el partido de Cruz Azul vs. Seattle Sounders, este jueves 31 de julio, por Leagues Cup 2025. (Foto: @SoundersFC / @CruzAzul / Composición MAG)

¿A qué hora inicia Cruz Azul vs. Seattle Sounders desde Estados Unidos?

La transmisión del partido de Cruz Azul vs. Seattle Sounders EN VIVO por la Jornada 1 de la Leagues Cup 2025 será a partir de las 22:30 Tiempo del Este o 21:30 Tiempo del Centro. Cabe señalar que este es el horario de inicio para ciudades como Florida o Texas, por lo que aquí te dejo con el horario completo para verlo en cualquier parte de Estados Unidos.

Horario Ciudades en Estados Unidos 22:30 ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 21:30 CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 20:30 MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 19:30 PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora ver Cruz Azul vs. Seattle Sounders EN VIVO desde México?

Si te encuentras en México y quieres ver el partido de Cruz Azul vs. Seattle Sounders, podrás hacerlo a partir de las 20:30 horas Centro de México o 19:30 horas de Tijuana. Esta es la hora de inicio pactada para el enfrentamiento por la Jornada 1 de la Leagues Cup 2025, que se vivirá en el Lumen Field.

Cruz Azul vs. Seattle Sounders EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 31 de julio de 2025

jueves 31 de julio de 2025 Hora : 20:30 CDMX / 22:30 ET

: 20:30 CDMX / 22:30 ET TV o Streaming : MLS Season Pass de Apple TV

: MLS Season Pass de Apple TV Estadio: Lumen Field