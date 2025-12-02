Por la ida de la semifinal de la Liguilla MX, Cruz Azul y Tigres UANL se verán las caras este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Banorte. Debido a que el compromiso promete ser muy intento se principio a fin, debes verlo sí o sí. Para ello, tienes que conocer a qué hora comienza el juego, y en esta nota podrás acceder a esa información. ¡Aprovecha!

El Cruz Azul vs. Tigres UANL por la Liguilla MX es uno de los duelos más esperados por los fanáticos del fútbol. (Foto: Composición Mag)

Si te preguntas cómo es que Cruz Azul clasificó a esta instancia, pues te digo que lo hizo tras eliminar a Chivas de Guadalajara con un 3-2 en el global en los cuartos de final. Tigres, por otro lado, accedió a la llave después de derrotar a Tijuana con un global de 5-3. Sí, ambas escuadras, que se enfrentarán próximamente, vienen de meter muchos goles.

Tigres espera conseguir un resultado positivo ante Cruz Azul por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025. (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP) / JULIO CESAR AGUILAR

¿A qué hora ver EN VIVO el Cruz Azul - Tigres UANL por la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cruz Azul - Tigres UANL por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025 este miércoles 3 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 7:00 pm

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm