Por la ida de la semifinal de la Liguilla MX, Cruz Azul y Tigres UANL se verán las caras este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Banorte. Debido a que el compromiso promete ser muy intento se principio a fin, debes verlo sí o sí. Para ello, tienes que conocer a qué hora comienza el juego, y en esta nota podrás acceder a esa información. ¡Aprovecha!
Si te preguntas cómo es que Cruz Azul clasificó a esta instancia, pues te digo que lo hizo tras eliminar a Chivas de Guadalajara con un 3-2 en el global en los cuartos de final. Tigres, por otro lado, accedió a la llave después de derrotar a Tijuana con un global de 5-3. Sí, ambas escuadras, que se enfrentarán próximamente, vienen de meter muchos goles.
¿A qué hora ver EN VIVO el Cruz Azul - Tigres UANL por la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Cruz Azul - Tigres UANL por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025 este miércoles 3 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- México (CDMX): 7:00 pm
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm