El duelo entre Ecuador y Alemania por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026 promete ser uno de los encuentros más intensos de la jornada en Estados Unidos. Ambas selecciones llegan con objetivos claros en la fase de grupos, en un partido que puede definir la clasificación a la siguiente ronda.

Con miles de aficionados pendientes desde distintos países, este enfrentamiento genera gran expectativa tanto en América como en Europa. A continuación, te contamos a qué hora juega Ecuador vs. Alemania EN VIVO hoy y en qué canales de TV o plataformas digitales podrás seguir la transmisión minuto a minuto.

Horarios del Ecuador vs. Alemania en EE.UU., México, España y más países

El partido Ecuador vs. Alemania se disputará este 25 de junio en Estados Unidos, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. El horario oficial puede variar según la zona horaria, por lo que se recomienda verificar la programación local.

País / Zona Horario Argentina / Uruguay 17:00 Chile 16:00 Ecuador / Colombia / Perú 15:00 México 14:00 Estados Unidos (ET) 16:00 Estados Unidos (CT) 15:00 Estados Unidos (MT) 14:00 Estados Unidos (PT) 13:00 España 22:00 (aprox. mismo día)

Canales y plataformas para ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO

El partido contará con transmisión en distintas plataformas de TV y streaming, dependiendo del país. Estas son las señales confirmadas: