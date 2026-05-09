El FC Barcelona afronta la recta final de LaLiga EA Sports con un partido de máxima exigencia frente al Real Madrid, en un clásico que podría ser clave para resolver la lucha por el campeonato. Con la jornada 34 ya concluida, el conjunto azulgrana concentra sus esfuerzos en el próximo compromiso, consciente de que el resultado puede marcar el desenlace de la temporada. El clásico será este domingo 10 de mayo por la jornada 35 de LaLiga EA Sports, a partir de las 21 horas local, 14 horas ECU/PER/COL, 16 horas ARG/CHI . Para ver el partido en vivo y en directo online, te comparto la lista de horarios de inicio por países como Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo.

Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver el clásico español entre FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO este domingo 10 de mayo por la jornada 35 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora es el clásico FC Barcelona - Real Madrid HOY 10 de mayo?

El clásico Barcelona – Real Madrid del domingo 10 de mayo de 2026 empieza a las 21:00 en España (14:00 en Perú/Colombia) y desde ahí se sacan los horarios regionales.

Región / País Hora local del partido España (peninsular) 21:00 Islas Canarias 20:00 Portugal 20:00 Reino Unido / Irlanda 20:00 Francia, Italia, Alemania, Países Bajos 21:00 México (centro: CDMX) 13:00 México (Pacífico: Tijuana) 12:00 Guatemala 13:00 Honduras 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 Costa Rica 13:00 Panamá 14:00 Estados Unidos – Costa Este (ET) 15:00 Estados Unidos – Centro (CT) 14:00 Estados Unidos – Pacífico (PT) 12:00 Canadá (Toronto, Montreal) 15:00 Perú 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 Paraguay 15:00 Chile (continental) 16:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Brasil (Brasilia, São Paulo) 16:00 Marruecos, Argelia, Túnez 19:00–20:00 aprox. Sudáfrica 21:00 Arabia Saudí, Catar, EAU 22:00–23:00 Turquía 22:00 India 00:30 (del 11 de mayo) Indonesia (Jakarta) 02:00 (del 11 de mayo) China (Beijing) 03:00 (del 11 de mayo) Japón 04:00 (del 11 de mayo) Australia (Sydney) 05:00 (del 11 de mayo) Nueva Zelanda (Wellington) 07:00 (del 11 de mayo)

Qué canal transmite el clásico FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO por TV y streaming online

En el bloque hispano de Latinoamérica, para este Barcelona – Real Madrid varios medios ya confirman que la señal principal será de DSports (DirecTV Sports) con streaming en DGO para “toda Latinoamérica” , complementada por sublicencias puntuales como ESPN, Tigo Sports o Sky según el país. De esta forma, puedes usar la fila regional como base y luego especificar en tu contenido por país qué opciones hay de TV por cable, satélite y OTT.

En España, el clásico se emite dentro del paquete de LaLiga repartido entre Movistar Plus+ y DAZN, que seguirán al frente de los derechos al menos hasta la 2026/27, y que en este curso ofrecen el partido a través de los canales LaLiga y DAZN LaLiga, accesibles tanto en decodificador como en sus respectivas apps. Esto significa que para el usuario final la experiencia se concentra en Movistar Plus+ como plataforma matriz, aunque el abonado puede acceder también desde DAZN cuando su paquete lo incluya.

En Norteamérica (Estados Unidos), ESPN canaliza el encuentro en televisión (ESPN, ESPN2 y ESPN Deportes) y lo refuerza con ESPN+ como opción de streaming , mientras que en mercados como Canadá se apoya en TSN/RDS, y en Brasil se articula a través de ESPN Brasil más Disney+/Star+ y ESPN App .

En Europa y otras regiones (MENA, Asia, Oceanía), la tabla resume los grupos clave como beIN Sports, DAZN, SuperSport o SPOTV , que funcionan como hubs regionales y distribuyen la señal de LaLiga en varios países a la vez.