El FC Barcelona recibe al Real Madrid este domingo 25 de octubre en el Camp Nou para disputar el primer Clásico de la temporada 2026/27, a partir de las 21:00 hora peninsular . El duelo, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, pondrá a prueba las aspiraciones de ambos equipos en la carrera por el título: ganar supone sumar tres puntos y frenar a un rival directo por el campeonato. Para ver el clásico EN VIVO y EN DIRECTO, te comparto la lista de horarios en México y Estados Unidos para seguir la cobertura completa desde el lugar que te encuentres.

El FC Barcelona cerrará su semana más exigente de la temporada con el clásico contra el Real Madrid, una prueba de máxima rivalidad que llega tras la remontada por 3-4 ante la Roma. El triunfo refuerza la confianza del Barça antes de un duelo que, en los últimos enfrentamientos, se ha inclinado del lado madridista. A la espera de su compromiso de este miércoles ante el RB Leipzig, el conjunto blanco viene de mostrar una mejor versión en Liga frente al Sevilla.

¿A qué hora se juega El Clásico FC Barcelona-Real Madrid por LaLiga?

El FC Barcelona recibe al Real Madrid este domingo en el Camp Nou para disputar el primer Clásico de la temporada 2026/27. El duelo, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, pondrá a prueba las aspiraciones de ambos equipos en la carrera por el título: ganar supone sumar tres puntos y frenar a un rival directo por el campeonato.

País Ciudad o zona de referencia Hora del partido México Ciudad de México y zona centro 2:00 p. m. Guatemala Ciudad de Guatemala 2:00 p. m. El Salvador San Salvador 2:00 p. m. Honduras Tegucigalpa 2:00 p. m. Nicaragua Managua 2:00 p. m. Costa Rica San José 2:00 p. m. Panamá Ciudad de Panamá 3:00 p. m. Colombia Bogotá 3:00 p. m. Perú Lima 3:00 p. m. Ecuador Quito y Guayaquil 3:00 p. m. Bolivia La Paz 4:00 p. m. Venezuela Caracas 4:00 p. m. Estados Unidos Nueva York y Miami 4:00 p. m. Estados Unidos Los Ángeles 1:00 p. m. Argentina Buenos Aires 5:00 p. m. Chile Santiago 5:00 p. m. Paraguay Asunción 5:00 p. m. Uruguay Montevideo 5:00 p. m. Brasil Brasilia y São Paulo 5:00 p. m. España Península y Baleares 9:00 p. m. España Islas Canarias 8:00 p. m.

A qué hora juega FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO desde Perú

En Perú, Barcelona vs. Real Madrid comenzará a las 3:00 p. m. del domingo 25 de octubre. El horario es el mismo en Lima y el resto del país. La transmisión está anunciada a través de DSports y su plataforma de streaming DGO.

A qué hora juega FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO desde Colombia

Los aficionados en Colombia podrán seguir el clásico español desde las 3:00 p. m. del domingo, tanto en Bogotá como en Medellín, Cali y las demás ciudades del país. Las opciones de transmisión anunciadas son DSports y DGO.

A qué hora juega FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO desde Ecuador

En Quito, Guayaquil y el resto de Ecuador continental, el encuentro arrancará a las 3:00 p. m. del domingo 25 de octubre. La transmisión está anunciada por DSports y DGO.

A qué hora juega FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO desde México

En Ciudad de México y la zona centro del país, el Clásico empezará a las 2:00 p. m. del domingo. Los aficionados podrán verlo por Sky Sports y mediante Sky+; no se anuncia emisión por televisión abierta.

A qué hora juega FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO desde Centroamérica y Panamá

En Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán desde las 2:00 p. m. En Panamá, el inicio será a las 3:00 p. m., una hora más tarde en el reloj local, aunque se trata del mismo comienzo del partido.

A qué hora juega FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO desde Argentina y Uruguay

En Argentina y Uruguay, el partido comenzará a las 5:00 p. m. del domingo 25 de octubre. El horario coincide con el de Buenos Aires y Montevideo, respectivamente. En ambos países, las opciones anunciadas para seguir el encuentro son DSports y DGO.

A qué hora juega FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO desde Chile

En Santiago de Chile, Barcelona vs. Real Madrid arrancará a las 5:00 p. m. del domingo. Esta referencia corresponde a la capital chilena y no debe extenderse automáticamente a territorios con otro huso horario. La transmisión está anunciada por DSports y DGO.

A qué hora juega FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO desde Bolivia y Venezuela

En Bolivia y Venezuela, el Clásico se jugará desde las 4:00 p. m. del domingo. Ambos países comparten la misma hora para este encuentro: una hora más que Perú y Colombia, y una menos que Argentina. Para Venezuela, están anunciadas las señales de DSports y DGO.

A qué hora juega FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO desde Paraguay y Brasil

En Asunción, el partido empezará a las 5:00 p. m., el mismo horario que en Brasilia y São Paulo. En el caso de Brasil, esta referencia no representa a todo el territorio, por lo que conviene identificar la zona horaria de la ciudad desde la que se seguirá el encuentro.

A qué hora juega FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO desde España

En España peninsular y Baleares, el encuentro comenzará a las 9:00 p. m.; en Canarias, a las 8:00 p. m. LaLiga identifica a DAZN como operador del partido. El cambio al horario de invierno se producirá esa misma madrugada, por lo que es importante consultar la hora ya ajustada del domingo.