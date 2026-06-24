Por la Fecha 3 del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026, Escocia y Brasil (que probablemente cuente con Neymar Jr.) se enfrentarán en el Estadio Miami este miércoles 24 de junio. El partido es imperdible. Por esa razón, aquí se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego con tal de conseguir una nueva victoria en el certamen. En el caso de Escocia, le ganó 1-0 a Haití en el debut, pero luego cayó 1-0 frente a Marruecos. Brasil, por otro lado, igualó 1-1 con los africanos y después goleó 3-0 al país caribeño.

El partido Escocia vs. Brasil por el Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Escocia vs. Brasil en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Escocia vs. Brasil por el Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026 este miércoles 24 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 12:00 am del jueves 25 de junio

México (CDMX): 4:00 pm

Puerto Rico: 6:00 pm

República Dominicana: 6:00 pm

Panamá: 5:00 pm

Costa Rica: 4:00 pm

El Salvador: 4:00 pm

Guatemala: 4:00 pm

Honduras: 4:00 pm

Nicaragua: 4:00 pm

Argentina: 7:00 pm

Brasil (Brasilia): 7:00 pm

Uruguay: 7:00 pm

Chile (Santiago): 6:00 pm

Paraguay: 7:00 pm

Bolivia: 6:00 pm

Venezuela: 6:00 pm

Ecuador: 5:00 pm

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm