Todo queda listo para presenciar las llaves de semifinal de la UEFA Nations League. Para revivir la final de la última temporada, España vs. Francia juegan este jueves 5 de junio desde el Mercedes Benz Arena de Stuttgart a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular. Si vives en México o Estados Unidos, te compartimos los horarios de inicio para no perderte la cobertura por televisión o streaming online.

A qué hora empieza el partido España vs. Francia en México

Si vives en México y quieres ver la semifinal de la UEFA Nations League entre España vs. Francia, podrás sintonizar los canales oficiales disponibles a partir de las 1:00 p.m. en CDMX y EDOMEX vía Sky Sports y Sky GO. Recuerda que el ganador de esta llave jugará la gran final ante el vencedor entre Alemania vs. Portugal el domingo 8 de junio.

España y Francia juegan en Stuttagart la semifinal de la UEFA Nations League este jueves 5 de junio. (Foto: Composición Mag)

A qué hora inicia el España vs. Francia en Estados Unidos

Estados Unidos cuenta con cuatro husos horarios: hora del Pacífico, hora de la Montaña, hora de Centro y hora del Este. A continuación, te damos a conocer todos los detalles para seguir la cobertura del partido España vs. Francia por la señal de fuboTV, Foxsports.com, ViX, la FOX Sports App y el canal de televisión Fox Sports 1 (FS1).

ZONA HORARIA ESTADOS EN EE.UU. 3:00 P.M. Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 2:00 P.M. Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 1:00 P.M. Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 12:00 P.M. Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

España, pese a un recorrido desafiante, exhibió una calidad notable. Lideró la fase de grupos con la mayor puntuación (16) y la defensa más sólida (solo 4 goles concedidos). No obstante, su avance a semifinales requirió superar a Países Bajos en una tensa eliminatoria decidida por penales (global de 5-5, victoria 5-4 en la tanda).

Como líderes del grupo A2, Les Bleus avanzaron a cuartos, donde enfrentaron a Croacia. La clasificación a la final four fue difícil, ya que pese a ir perdiendo 2-0, lograron igualar el marcador en la prórroga y sellar su pase en los penales.