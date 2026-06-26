El duelo entre España y Uruguay por el liderato del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026 será uno de los partidos más esperados de la última jornada de la primera fase. Tras empatar ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), la Celeste acumula 2 puntos y se encuentra en una situación límite en la que necesitan ganarle a La Roja para sellar su boleto a dieciseisavos de final. Con miles de aficionados pendientes desde distintos países, este enfrentamiento genera gran expectativa tanto en Latinoamérica como en Europa. A continuación, te contamos a qué hora juega España vs. uruguay EN VIVO hoy para seguir la transmisión minuto a minuto desde Florida, Texas y California.
Horarios del España vs. Uruguay en EE.UU., México, España y más países
El partido España vs. Uruguay se disputará este viernes 26 de junio en Estados Unidos, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El horario oficial puede variar según la zona horaria, por lo que se recomienda verificar la programación local.
|País / Zona
|Horario
|Argentina / Uruguay
|21:00
|Chile
|20:00
|Ecuador / Colombia / Perú
|19:00
|México
|18:00
|Estados Unidos (ET)
|20:00
|Estados Unidos (CT)
|19:00
|Estados Unidos (MT)
|18:00
|Estados Unidos (PT)
|17:00
|España
|02:00 (día siguiente)
Canales y plataformas para ver España vs. Uruguay EN VIVO
El partido España vs. Uruguay por la Fecha 3 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 contará con transmisión en distintas plataformas de TV y streaming, dependiendo del país. Estas son las señales confirmadas:
|País / Región
|Canal o plataforma
|Argentina
|TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, mitelefe, Paramount+
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
|Brasil
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV, Vivo Play
|Chile
|Chilevision, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Colombia
|Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
|Ecuador
|DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium, Paramount+
|México
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX
|Paraguay
|GEN, Trece
|Perú
|DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América tvGO, Disney+ Premium, Paramount+, TV 360
|Uruguay
|DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Canal 5, Paramount+
|Venezuela
|DIRECTV Sports, DGO, Televen, Disney+ Premium, inter