El duelo entre España y Uruguay por el liderato del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026 será uno de los partidos más esperados de la última jornada de la primera fase. Tras empatar ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), la Celeste acumula 2 puntos y se encuentra en una situación límite en la que necesitan ganarle a La Roja para sellar su boleto a dieciseisavos de final. Con miles de aficionados pendientes desde distintos países, este enfrentamiento genera gran expectativa tanto en Latinoamérica como en Europa. A continuación, te contamos a qué hora juega España vs. uruguay EN VIVO hoy para seguir la transmisión minuto a minuto desde Florida, Texas y California.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre España vs. Uruguay EN VIVO ONLINE este viernes 26 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

Horarios del España vs. Uruguay en EE.UU., México, España y más países

El partido España vs. Uruguay se disputará este viernes 26 de junio en Estados Unidos, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El horario oficial puede variar según la zona horaria, por lo que se recomienda verificar la programación local.

País / Zona Horario Argentina / Uruguay 21:00 Chile 20:00 Ecuador / Colombia / Perú 19:00 México 18:00 Estados Unidos (ET) 20:00 Estados Unidos (CT) 19:00 Estados Unidos (MT) 18:00 Estados Unidos (PT) 17:00 España 02:00 (día siguiente)

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 26/06/2026. Azteca Siete transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Uruguay vs. España por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Akron, Guadalajara, México. FOTO creada por Gemini.

Canales y plataformas para ver España vs. Uruguay EN VIVO

El partido España vs. Uruguay por la Fecha 3 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 contará con transmisión en distintas plataformas de TV y streaming, dependiendo del país. Estas son las señales confirmadas:

País / Región Canal o plataforma Argentina TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, mitelefe, Paramount+ Bolivia Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV Brasil SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV, Vivo Play Chile Chilevision, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Colombia Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+ Ecuador DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium, Paramount+ México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Paraguay GEN, Trece Perú DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América tvGO, Disney+ Premium, Paramount+, TV 360 Uruguay DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Canal 5, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports, DGO, Televen, Disney+ Premium, inter