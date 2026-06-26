Programación oficial del Mundial de Fútbol. Conozca a qué hora juega España vs. Uruguay en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026, con los horarios locales adaptados para los estados de Florida, Texas y California en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Programación oficial del Mundial de Fútbol. Conozca a qué hora juega España vs. Uruguay en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026, con los horarios locales adaptados para los estados de Florida, Texas y California en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
/ Ronie Bautista
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El duelo entre España y Uruguay por el liderato del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026 será uno de los partidos más esperados de la última jornada de la primera fase. Tras empatar ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), la Celeste acumula 2 puntos y se encuentra en una situación límite en la que necesitan ganarle a La Roja para sellar su boleto a dieciseisavos de final. Con miles de aficionados pendientes desde distintos países, este enfrentamiento genera gran expectativa tanto en Latinoamérica como en Europa. A continuación, te contamos a qué hora juega España vs. uruguay EN VIVO hoy para seguir la transmisión minuto a minuto desde Florida, Texas y California.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre España vs. Uruguay EN VIVO ONLINE este viernes 26 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre España vs. Uruguay EN VIVO ONLINE este viernes 26 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
/ Jairo Rúa

Horarios del España vs. Uruguay en EE.UU., México, España y más países

El partido España vs. Uruguay se disputará este viernes 26 de junio en Estados Unidos, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El horario oficial puede variar según la zona horaria, por lo que se recomienda verificar la programación local.

País / ZonaHorario
Argentina / Uruguay21:00
Chile20:00
Ecuador / Colombia / Perú19:00
México18:00
Estados Unidos (ET)20:00
Estados Unidos (CT)19:00
Estados Unidos (MT)18:00
Estados Unidos (PT)17:00
España02:00 (día siguiente)
GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 26/06/2026. Azteca Siete transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Uruguay vs. España por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Akron, Guadalajara, México. FOTO creada por Gemini.
GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 26/06/2026. Azteca Siete transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Uruguay vs. España por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Akron, Guadalajara, México. FOTO creada por Gemini.

Canales y plataformas para ver España vs. Uruguay EN VIVO

El partido España vs. Uruguay por la Fecha 3 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 contará con transmisión en distintas plataformas de TV y streaming, dependiendo del país. Estas son las señales confirmadas:

País / RegiónCanal o plataforma
ArgentinaTyC Sports, Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, mitelefe, Paramount+
BoliviaRed Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
BrasilSporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV, Vivo Play
ChileChilevision, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
ColombiaCaracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
EcuadorDIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium, Paramount+
MéxicoCanal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX
ParaguayGEN, Trece
PerúDIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América tvGO, Disney+ Premium, Paramount+, TV 360
UruguayDIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Canal 5, Paramount+
VenezuelaDIRECTV Sports, DGO, Televen, Disney+ Premium, inter
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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