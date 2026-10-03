Conoce los horarios en el mundo para ver Estados Unidos vs. México por amistoso internacional FIFA 2026 este sábado 3 de octubre. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Conoce los horarios en el mundo para ver Estados Unidos vs. México por amistoso internacional FIFA 2026 este sábado 3 de octubre. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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México enfrenta a Estados Unidos en un amistoso de alto voltaje este sábado 3 de octubre de 2026 en la cancha del State Farm Stadium, a partir de las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET. El Tri llega a este encuentro después de igualar 1-1 ante Colombia y de disputar un exigente duelo frente a Perú en Nueva Jersey, dentro de una gira diseñada para ajustar piezas, probar variantes y consolidar el proyecto de Rafa Márquez. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de horarios por país

¿Quieres ver el partido Estados Unidos vs. México EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país para ver el partido amistoso internacional fecha FIFA 2026 este sábado 3 de octubre.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?

Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

País o zonaHoraDía
Estados Unidos (Arizona, sede)19:00Sábado 3 de octubre
México (CDMX, centro)20:00Sábado 3 de octubre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica20:00Sábado 3 de octubre
Colombia, Perú, Ecuador y Panamá21:00Sábado 3 de octubre
Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington)22:00Sábado 3 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico22:00Sábado 3 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil23:00Sábado 3 de octubre
España (peninsular)04:00Domingo 4 de octubre
Reino Unido03:00Domingo 4 de octubre

Historial de últimos partidos, Estados Unidos vs. México

  • Estados Unidos 1-2 México | 2025 | Final Copa Oro
  • México 2-0 Estados Unidos | 2024 | Partido amistoso
  • México 0-2 Estados Unidos | 2024 | Final Concacaf Nations League
  • Estados Unidos 3-0 México | 2023 | Semifinales Concacaf Nations League
  • Estados Unidos 1-1 México | 2023 | Partido amistoso
  • México 0-0 Estados Unidos | 2022 | Clasificación Mundial Concacaf
  • Estados Unidos 2-0 México | 2021 | Clasificación Mundial Concacaf
  • Estados Unidos 1-0 México | 2021 | Final Copa Oro
  • Estados Unidos 3-2 México | 2021 | Final Concacaf Nations League
  • Estados Unidos 0-3 México | 2019 | Partido amistoso

Datos clave para ver Estados Unidos-México

DatoInformación
PartidoEstados Unidos vs. México
CompeticiónAmistoso internacional de Fecha FIFA
FechaSábado 3 de octubre de 2026
EstadioState Farm Stadium
CiudadGlendale, Arizona, Estados Unidos
Hora local19:00
Hora en México20:00, tiempo del centro
Aforo del estadio63,400 espectadores
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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