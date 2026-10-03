México enfrenta a Estados Unidos en un amistoso de alto voltaje este sábado 3 de octubre de 2026 en la cancha del State Farm Stadium, a partir de las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET . El Tri llega a este encuentro después de igualar 1-1 ante Colombia y de disputar un exigente duelo frente a Perú en Nueva Jersey, dentro de una gira diseñada para ajustar piezas, probar variantes y consolidar el proyecto de Rafa Márquez. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de horarios por país

¿Quieres ver el partido Estados Unidos vs. México EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país para ver el partido amistoso internacional fecha FIFA 2026 este sábado 3 de octubre.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?

Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale , Arizona.

País o zona Hora Día Estados Unidos (Arizona, sede) 19:00 Sábado 3 de octubre México (CDMX, centro) 20:00 Sábado 3 de octubre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 20:00 Sábado 3 de octubre Colombia, Perú, Ecuador y Panamá 21:00 Sábado 3 de octubre Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington) 22:00 Sábado 3 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 22:00 Sábado 3 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil 23:00 Sábado 3 de octubre España (peninsular) 04:00 Domingo 4 de octubre Reino Unido 03:00 Domingo 4 de octubre

Historial de últimos partidos, Estados Unidos vs. México

Estados Unidos 1-2 México | 2025 | Final Copa Oro

México 2-0 Estados Unidos | 2024 | Partido amistoso

México 0-2 Estados Unidos | 2024 | Final Concacaf Nations League

Estados Unidos 3-0 México | 2023 | Semifinales Concacaf Nations League

Estados Unidos 1-1 México | 2023 | Partido amistoso

México 0-0 Estados Unidos | 2022 | Clasificación Mundial Concacaf

Estados Unidos 2-0 México | 2021 | Clasificación Mundial Concacaf

Estados Unidos 1-0 México | 2021 | Final Copa Oro

Estados Unidos 3-2 México | 2021 | Final Concacaf Nations League

Estados Unidos 0-3 México | 2019 | Partido amistoso

Datos clave para ver Estados Unidos-México

Dato Información Partido Estados Unidos vs. México Competición Amistoso internacional de Fecha FIFA Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Estadio State Farm Stadium Ciudad Glendale, Arizona, Estados Unidos Hora local 19:00 Hora en México 20:00, tiempo del centro Aforo del estadio 63,400 espectadores