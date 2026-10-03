México enfrenta a Estados Unidos en un amistoso de alto voltaje este sábado 3 de octubre de 2026 en la cancha del State Farm Stadium, a partir de las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET. El Tri llega a este encuentro después de igualar 1-1 ante Colombia y de disputar un exigente duelo frente a Perú en Nueva Jersey, dentro de una gira diseñada para ajustar piezas, probar variantes y consolidar el proyecto de Rafa Márquez. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de horarios por país
¿Quieres ver el partido Estados Unidos vs. México EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país para ver el partido amistoso internacional fecha FIFA 2026 este sábado 3 de octubre.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?
Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.
|País o zona
|Hora
|Día
|Estados Unidos (Arizona, sede)
|19:00
|Sábado 3 de octubre
|México (CDMX, centro)
|20:00
|Sábado 3 de octubre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|20:00
|Sábado 3 de octubre
|Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
|21:00
|Sábado 3 de octubre
|Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington)
|22:00
|Sábado 3 de octubre
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico
|22:00
|Sábado 3 de octubre
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil
|23:00
|Sábado 3 de octubre
|España (peninsular)
|04:00
|Domingo 4 de octubre
|Reino Unido
|03:00
|Domingo 4 de octubre
Historial de últimos partidos, Estados Unidos vs. México
- Estados Unidos 1-2 México | 2025 | Final Copa Oro
- México 2-0 Estados Unidos | 2024 | Partido amistoso
- México 0-2 Estados Unidos | 2024 | Final Concacaf Nations League
- Estados Unidos 3-0 México | 2023 | Semifinales Concacaf Nations League
- Estados Unidos 1-1 México | 2023 | Partido amistoso
- México 0-0 Estados Unidos | 2022 | Clasificación Mundial Concacaf
- Estados Unidos 2-0 México | 2021 | Clasificación Mundial Concacaf
- Estados Unidos 1-0 México | 2021 | Final Copa Oro
- Estados Unidos 3-2 México | 2021 | Final Concacaf Nations League
- Estados Unidos 0-3 México | 2019 | Partido amistoso
Datos clave para ver Estados Unidos-México
|Dato
|Información
|Partido
|Estados Unidos vs. México
|Competición
|Amistoso internacional de Fecha FIFA
|Fecha
|Sábado 3 de octubre de 2026
|Estadio
|State Farm Stadium
|Ciudad
|Glendale, Arizona, Estados Unidos
|Hora local
|19:00
|Hora en México
|20:00, tiempo del centro
|Aforo del estadio
|63,400 espectadores