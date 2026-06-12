En uno de los cruces más atractivos del Grupo D, Estados Unidos abrirá su participación como coanfitrión del Mundial 2026 frente a Paraguay, este viernes 12 de junio de 2026a las 6:00 PM (hora del este)en el SoFi Stadium de Inglewood, California en un duelo que promete alta intensidad y mucho interés en la audiencia internacional. El antecedente más reciente favorece a la selección dirigida por Mauricio Pochettino, que ganó 2-1 en Chester, Pensilvania, en noviembre pasado. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de horarios desde Florida, California, Texas, Nueva York y otroso estados de EE.UU. ; asimismo en países como México, países de Sudamérica, Centroamérica, Europa y otras partes del mundo para seguir el minuto a minuto desde el lugar que te encuentres.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO este viernes 12 de junio por el grupo D del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Paraguay en Florida, California y Texas?

El partido Estados Unidos vs. Paraguay del Mundial 2026 se juega en Los Ángeles a las 18:00 hora del Pacífico (PT), lo que equivale a 21:00 hora del Este (ET) del viernes 12 de junio de 2026.

Estado Zona horaria principal en junio 2026 Hora local del partido el 12 de junio de 2026 Alabama CT (Central Time) 20:00 Alaska AKDT (Alaska Daylight Time) 17:00 Arizona* MT (no aplica horario de verano) 18:00 Arkansas CT 20:00 California PT 18:00 Carolina del Norte ET 21:00 Carolina del Sur ET 21:00 Colorado MT 19:00 Connecticut ET 21:00 Dakota del Norte CT (mayoría del estado) 20:00 Dakota del Sur CT (mayoría del estado) 20:00 Delaware ET 21:00 Florida ET (mayoría) 21:00 Georgia ET 21:00 Hawái HST 15:00 Idaho MT (mayoría del estado) 19:00 Illinois CT 20:00 Indiana ET (mayoría del estado) 21:00 Iowa CT 20:00 Kansas CT (mayoría del estado) 20:00 Kentucky ET (mayoría del estado) 21:00 Luisiana CT 20:00 Maine ET 21:00 Maryland ET 21:00 Massachusetts ET 21:00 Míchigan ET (mayoría del estado) 21:00 Minnesota CT 20:00 Misisipi CT 20:00 Misuri CT 20:00 Montana MT 19:00 Nebraska CT (mayoría del estado) 20:00 Nevada PT 18:00 Nueva Hampshire ET 21:00 Nueva Jersey ET 21:00 Nueva York ET 21:00 Nuevo México MT 19:00 Ohio ET 21:00 Oklahoma CT 20:00 Oregón PT (mayoría del estado) 18:00 Pensilvania ET 21:00 Rhode Island ET 21:00 Tennessee CT (mayoría del estado) 20:00 Texas CT (mayoría del estado) 20:00 Utah MT 19:00 Vermont ET 21:00 Virginia ET 21:00 Virginia Occidental ET 21:00 Washington PT 18:00 Wisconsin CT 20:00 Wyoming MT 19:00

Qué canal transmite Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO por TV y Streaming Online

El partido entre EE. UU. y Paraguay en el Mundial 2026 se puede ver en TUDN, Telemundo y FOX Sports (televisión) y vía streaming por ViX Premium, Peacock y la TUDN App. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium.

Estados Unidos: La cobertura incluye FOX Network y opciones de streaming como Fubo TV.

Paraguay: Los derechos para el Mundial 2026 incluyen canales como Trece, Unicanal, GEN y Popu TV.

México/Latinoamérica: Generalmente disponible a través de Disney+ Premium/Estándar y ESPN.