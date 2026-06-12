En uno de los cruces más atractivos del Grupo D, Estados Unidos abrirá su participación como coanfitrión del Mundial 2026 frente a Paraguay, este viernes 12 de junio de 2026a las 6:00 PM (hora del este)en el SoFi Stadium de Inglewood, California en un duelo que promete alta intensidad y mucho interés en la audiencia internacional. El antecedente más reciente favorece a la selección dirigida por Mauricio Pochettino, que ganó 2-1 en Chester, Pensilvania, en noviembre pasado. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de horarios desde Florida, California, Texas, Nueva York y otroso estados de EE.UU.; asimismo en países como México, países de Sudamérica, Centroamérica, Europa y otras partes del mundo para seguir el minuto a minuto desde el lugar que te encuentres.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Paraguay en Florida, California y Texas?
El partido Estados Unidos vs. Paraguay del Mundial 2026 se juega en Los Ángeles a las 18:00 hora del Pacífico (PT), lo que equivale a 21:00 hora del Este (ET) del viernes 12 de junio de 2026.
|Estado
|Zona horaria principal en junio 2026
|Hora local del partido el 12 de junio de 2026
|Alabama
|CT (Central Time)
|20:00
|Alaska
|AKDT (Alaska Daylight Time)
|17:00
|Arizona*
|MT (no aplica horario de verano)
|18:00
|Arkansas
|CT
|20:00
|California
|PT
|18:00
|Carolina del Norte
|ET
|21:00
|Carolina del Sur
|ET
|21:00
|Colorado
|MT
|19:00
|Connecticut
|ET
|21:00
|Dakota del Norte
|CT (mayoría del estado)
|20:00
|Dakota del Sur
|CT (mayoría del estado)
|20:00
|Delaware
|ET
|21:00
|Florida
|ET (mayoría)
|21:00
|Georgia
|ET
|21:00
|Hawái
|HST
|15:00
|Idaho
|MT (mayoría del estado)
|19:00
|Illinois
|CT
|20:00
|Indiana
|ET (mayoría del estado)
|21:00
|Iowa
|CT
|20:00
|Kansas
|CT (mayoría del estado)
|20:00
|Kentucky
|ET (mayoría del estado)
|21:00
|Luisiana
|CT
|20:00
|Maine
|ET
|21:00
|Maryland
|ET
|21:00
|Massachusetts
|ET
|21:00
|Míchigan
|ET (mayoría del estado)
|21:00
|Minnesota
|CT
|20:00
|Misisipi
|CT
|20:00
|Misuri
|CT
|20:00
|Montana
|MT
|19:00
|Nebraska
|CT (mayoría del estado)
|20:00
|Nevada
|PT
|18:00
|Nueva Hampshire
|ET
|21:00
|Nueva Jersey
|ET
|21:00
|Nueva York
|ET
|21:00
|Nuevo México
|MT
|19:00
|Ohio
|ET
|21:00
|Oklahoma
|CT
|20:00
|Oregón
|PT (mayoría del estado)
|18:00
|Pensilvania
|ET
|21:00
|Rhode Island
|ET
|21:00
|Tennessee
|CT (mayoría del estado)
|20:00
|Texas
|CT (mayoría del estado)
|20:00
|Utah
|MT
|19:00
|Vermont
|ET
|21:00
|Virginia
|ET
|21:00
|Virginia Occidental
|ET
|21:00
|Washington
|PT
|18:00
|Wisconsin
|CT
|20:00
|Wyoming
|MT
|19:00
Qué canal transmite Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO por TV y Streaming Online
El partido entre EE. UU. y Paraguay en el Mundial 2026 se puede ver en TUDN, Telemundo y FOX Sports (televisión) y vía streaming por ViX Premium, Peacock y la TUDN App. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium.
- Estados Unidos: La cobertura incluye FOX Network y opciones de streaming como Fubo TV.
- Paraguay: Los derechos para el Mundial 2026 incluyen canales como Trece, Unicanal, GEN y Popu TV.
- México/Latinoamérica: Generalmente disponible a través de Disney+ Premium/Estándar y ESPN.