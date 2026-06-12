Conoce los horarios en California, Texas, Florida y otros estados para ver el partido debut entre Estados Unidos vs. Paraguay este viernes 12 de junio por el Grupo D del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios en California, Texas, Florida y otros estados para ver el partido debut entre Estados Unidos vs. Paraguay este viernes 12 de junio por el Grupo D del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

En uno de los cruces más atractivos del Grupo D, Estados Unidos abrirá su participación como coanfitrión del Mundial 2026 frente a Paraguay, este viernes 12 de junio de 2026a las 6:00 PM (hora del este)en el SoFi Stadium de Inglewood, California en un duelo que promete alta intensidad y mucho interés en la audiencia internacional. El antecedente más reciente favorece a la selección dirigida por Mauricio Pochettino, que ganó 2-1 en Chester, Pensilvania, en noviembre pasado. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de horarios desde Florida, California, Texas, Nueva York y otroso estados de EE.UU.; asimismo en países como México, países de Sudamérica, Centroamérica, Europa y otras partes del mundo para seguir el minuto a minuto desde el lugar que te encuentres.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO este viernes 12 de junio por el grupo D del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO este viernes 12 de junio por el grupo D del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
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¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Paraguay en Florida, California y Texas?

El partido Estados Unidos vs. Paraguay del Mundial 2026 se juega en Los Ángeles a las 18:00 hora del Pacífico (PT), lo que equivale a 21:00 hora del Este (ET) del viernes 12 de junio de 2026.

EstadoZona horaria principal en junio 2026Hora local del partido el 12 de junio de 2026
AlabamaCT (Central Time)20:00
AlaskaAKDT (Alaska Daylight Time)17:00
Arizona*MT (no aplica horario de verano)18:00
ArkansasCT20:00
CaliforniaPT18:00
Carolina del NorteET21:00
Carolina del SurET21:00
ColoradoMT19:00
ConnecticutET21:00
Dakota del NorteCT (mayoría del estado)20:00
Dakota del SurCT (mayoría del estado)20:00
DelawareET21:00
FloridaET (mayoría)21:00
GeorgiaET21:00
HawáiHST15:00
IdahoMT (mayoría del estado)19:00
IllinoisCT20:00
IndianaET (mayoría del estado)21:00
IowaCT20:00
KansasCT (mayoría del estado)20:00
KentuckyET (mayoría del estado)21:00
LuisianaCT20:00
MaineET21:00
MarylandET21:00
MassachusettsET21:00
MíchiganET (mayoría del estado)21:00
MinnesotaCT20:00
MisisipiCT20:00
MisuriCT20:00
MontanaMT19:00
NebraskaCT (mayoría del estado)20:00
NevadaPT18:00
Nueva HampshireET21:00
Nueva JerseyET21:00
Nueva YorkET21:00
Nuevo MéxicoMT19:00
OhioET21:00
OklahomaCT20:00
OregónPT (mayoría del estado)18:00
PensilvaniaET21:00
Rhode IslandET21:00
TennesseeCT (mayoría del estado)20:00
TexasCT (mayoría del estado)20:00
UtahMT19:00
VermontET21:00
VirginiaET21:00
Virginia OccidentalET21:00
WashingtonPT18:00
WisconsinCT20:00
WyomingMT19:00

Qué canal transmite Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO por TV y Streaming Online

El partido entre EE. UU. y Paraguay en el Mundial 2026 se puede ver en TUDN, Telemundo y FOX Sports (televisión) y vía streaming por ViX Premium, Peacock y la TUDN App. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium.

  • Estados Unidos: La cobertura incluye FOX Network y opciones de streaming como Fubo TV.
  • Paraguay: Los derechos para el Mundial 2026 incluyen canales como Trece, Unicanal, GEN y Popu TV.
  • México/Latinoamérica: Generalmente disponible a través de Disney+ Premium/Estándar y ESPN.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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