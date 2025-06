Estados Unidos y Trinidad y Tobago se enfrentan este domingo 15 de junio por la fase de grupos de la Copa Oro 2025, en un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo D. El encuentro se disputará en el PayPal Park de San José, California, y marcará el debut de ambas selecciones en el torneo organizado por la Concacaf, que también incluye a Haití y Arabia Saudita en su grupo.

La selección estadounidense llega golpeada tras dos derrotas en sus amistosos previos (ante Turquía y Suiza) y con varias bajas importantes: Christian Pulisic, Antonee Robinson, Weston McKennie, Tim Weah y Sergiño Dest no estarán disponibles por lesiones o compromisos con el Mundial de Clubes. Por su parte, Trinidad y Tobago viene de perder 2-1 ante Costa Rica en su último ensayo. A continuación, conoce los horarios y canales para ver el partido en México, Florida y California.

El partido entre EE. UU. y Trinidad y Tobago se juega este sábado en diferentes horarios según tu región: CDMX, Florida y California. (Fotos: AFP)

¿A qué hora ver Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago en México?

El duelo entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago por la Copa Oro 2025 se jugará a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) . La transmisión en vivo estará disponible a través de TUDN en televisión de paga y por ViX en su plataforma de streaming.

¿A qué hora ver Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago en Florida?

En el estado de Florida, el partido Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago está programado para las 18:00 horas (ET) . La transmisión en vivo podrá seguirse por FOX Network en señal abierta, así como por TUDN USA y Univision en español. También estará disponible en streaming a través de ViX, Tubi, fuboTV, FOX Sports App, Univision NOW y TUDN.com, además de Futbol de Primera Radio en formato audio.

¿A qué hora ver Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago en California?

Para quienes se encuentren en California o en otros estados del Pacífico, el encuentro Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago dará inicio a las 15:00 horas (PT) . Podrá verse en vivo por FOX Network en señal abierta, y en español a través de TUDN USA y Univision. Las opciones de streaming incluyen ViX, Tubi, fuboTV, FOX Sports App, Univision NOW y TUDN.com, mientras que la cobertura radial estará a cargo de Futbol de Primera Radio.