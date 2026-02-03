Este martes 3 de febrero, el Carlos Belmonte se viste de gala para el choque de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Albacete y el Barcelona. Tras dejar en el camino al Celta y al Real Madrid, el conjunto manchego busca una nueva hazaña: destronar al actual monarca del torneo y asegurar su boleto a las semifinales. Desde Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce la hora exacta de inicio para ver el partido en vivo en directo este martes 3 de febrero a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular.
¿A qué hora juega FC Barcelona - Albacete EN VIVO HOY 3 de febrero?
El Albacete vs. FC Barcelona de Copa del Rey de este martes 3 de febrero se juega a las 21:00 en España y se emite por una red amplia de canales y OTT oficiales en América y Europa.
|Región / país / ciudad
|Hora local del partido
|España (península)
|21:00
|España (Cataluña, p.ej. Barcelona)
|21:00
|Islas Canarias
|20:00 (una hora menos)
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|14:00
|Guatemala / Honduras / Costa Rica / Panamá
|14:00–15:00 (según huso)
|República Dominicana (Santo Domingo)
|16:00
|Perú (Lima)
|15:00
|Colombia (Bogotá)
|15:00
|Ecuador (Quito, Guayaquil)
|15:00
|Bolivia (La Paz)
|16:00
|Venezuela (Caracas)
|16:00
|Argentina (Buenos Aires)
|17:00
|Uruguay (Montevideo)
|17:00
|Paraguay (Asunción)
|17:00
|Chile (Santiago)
|17:00
|Brasil (São Paulo, Río de Janeiro)
|17:00 (Brasilia)
|Estados Unidos – Costa Este (Nueva York, Miami)
|15:00–16:00 según fuente (3–4 p. m.)
|Estados Unidos – Centro (Chicago, Dallas)
|14:00–15:00
|Estados Unidos – Pacífico (Los Ángeles)
|12:00
|Reino Unido (Londres)
|20:00 GMT
|Irlanda (Dublín)
|20:00
|Portugal (Lisboa, Oporto)
|20:00
|Francia (París)
|21:00
|Italia (Roma, Milán)
|21:00
|Alemania (Berlín, Múnich)
|21:00
|Bélgica (Bruselas)
|21:00
|Países Bajos (Ámsterdam, Rotterdam)
|21:00
|Escandinavia (Suecia, Noruega, Dinamarca)
|21:00
|Islandia (Reikiavik)
|20:00
|Polonia (Varsovia)
|21:00
|Hungría (Budapest)
|21:00
|Balcanes (Croacia, Bosnia, Serbia, etc.)
|21:00
|Albania (Tirana)
|21:00
|Finlandia (Helsinki)
|22:00
|Rumanía (Bucarest)
|22:00
|Bulgaria (Sofía)
|22:00
|Turquía (Estambul)
|22:00
|Chipre (Nicosia)
|22:00
|Israel (Tel Aviv)
|22:00
|Rusia (Moscú)
|23:00
Alineaciones posibles del FC Barcelona y Albacete
- Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Ferran o Lewandowski.
- Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Gómez, Javi Villar, Vallejo, Neva, Pacheco, Ale Meléndez, Lazo, Puertas y Jefté.