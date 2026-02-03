Este martes 3 de febrero, el Carlos Belmonte se viste de gala para el choque de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Albacete y el Barcelona. Tras dejar en el camino al Celta y al Real Madrid, el conjunto manchego busca una nueva hazaña: destronar al actual monarca del torneo y asegurar su boleto a las semifinales. Desde Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce la hora exacta de inicio para ver el partido en vivo en directo este martes 3 de febrero a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular.

¿A qué hora juega FC Barcelona - Albacete EN VIVO HOY 3 de febrero?

El Albacete vs. FC Barcelona de Copa del Rey de este martes 3 de febrero se juega a las 21:00 en España y se emite por una red amplia de canales y OTT oficiales en América y Europa.

Región / país / ciudad Hora local del partido España (península) 21:00 España (Cataluña, p.ej. Barcelona) 21:00 Islas Canarias 20:00 (una hora menos)​ México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 14:00 Guatemala / Honduras / Costa Rica / Panamá 14:00–15:00 (según huso) República Dominicana (Santo Domingo) 16:00​ Perú (Lima) 15:00 Colombia (Bogotá) 15:00 Ecuador (Quito, Guayaquil) 15:00 Bolivia (La Paz) 16:00​ Venezuela (Caracas) 16:00​ Argentina (Buenos Aires) 17:00 Uruguay (Montevideo) 17:00 Paraguay (Asunción) 17:00 Chile (Santiago) 17:00 Brasil (São Paulo, Río de Janeiro) 17:00 (Brasilia) Estados Unidos – Costa Este (Nueva York, Miami) 15:00–16:00 según fuente (3–4 p. m.) Estados Unidos – Centro (Chicago, Dallas) 14:00–15:00 Estados Unidos – Pacífico (Los Ángeles) 12:00 Reino Unido (Londres) 20:00 GMT Irlanda (Dublín) 20:00​ Portugal (Lisboa, Oporto) 20:00​ Francia (París) 21:00 Italia (Roma, Milán) 21:00​ Alemania (Berlín, Múnich) 21:00​ Bélgica (Bruselas) 21:00​ Países Bajos (Ámsterdam, Rotterdam) 21:00​ Escandinavia (Suecia, Noruega, Dinamarca) 21:00​ Islandia (Reikiavik) 20:00​ Polonia (Varsovia) 21:00​ Hungría (Budapest) 21:00​ Balcanes (Croacia, Bosnia, Serbia, etc.) 21:00​ Albania (Tirana) 21:00​ Finlandia (Helsinki) 22:00​ Rumanía (Bucarest) 22:00​ Bulgaria (Sofía) 22:00​ Turquía (Estambul) 22:00​ Chipre (Nicosia) 22:00​ Israel (Tel Aviv) 22:00​ Rusia (Moscú) 23:00​

Alineaciones posibles del FC Barcelona y Albacete

Barcelona : Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Ferran o Lewandowski.

: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Ferran o Lewandowski. Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Gómez, Javi Villar, Vallejo, Neva, Pacheco, Ale Meléndez, Lazo, Puertas y Jefté.