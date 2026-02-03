Conoce los horarios por cada país para ver la transmisión del partido FC Barcelona vs. Albacete EN VIVO HOY 3 de febrero por cuartos de final de la Copa del Rey 2026. (Foto: José Bretón AP / Composición Mag)
Este martes 3 de febrero, el Carlos Belmonte se viste de gala para el choque de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Albacete y el Barcelona. Tras dejar en el camino al Celta y al Real Madrid, el conjunto manchego busca una nueva hazaña: destronar al actual monarca del torneo y asegurar su boleto a las semifinales. Desde Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce la hora exacta de inicio para ver el partido en vivo en directo este martes 3 de febrero a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular.

¿A qué hora juega FC Barcelona - Albacete EN VIVO HOY 3 de febrero?

El Albacete vs. FC Barcelona de Copa del Rey de este martes 3 de febrero se juega a las 21:00 en España y se emite por una red amplia de canales y OTT oficiales en América y Europa.

Región / país / ciudadHora local del partido
España (península)21:00
España (Cataluña, p.ej. Barcelona)21:00
Islas Canarias20:00 (una hora menos)​
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)14:00
Guatemala / Honduras / Costa Rica / Panamá14:00–15:00 (según huso)
República Dominicana (Santo Domingo)16:00​
Perú (Lima)15:00
Colombia (Bogotá)15:00
Ecuador (Quito, Guayaquil)15:00
Bolivia (La Paz)16:00​
Venezuela (Caracas)16:00​
Argentina (Buenos Aires)17:00
Uruguay (Montevideo)17:00
Paraguay (Asunción)17:00
Chile (Santiago)17:00
Brasil (São Paulo, Río de Janeiro)17:00 (Brasilia)
Estados Unidos – Costa Este (Nueva York, Miami)15:00–16:00 según fuente (3–4 p. m.)
Estados Unidos – Centro (Chicago, Dallas)14:00–15:00
Estados Unidos – Pacífico (Los Ángeles)12:00
Reino Unido (Londres)20:00 GMT
Irlanda (Dublín)20:00​
Portugal (Lisboa, Oporto)20:00​
Francia (París)21:00
Italia (Roma, Milán)21:00​
Alemania (Berlín, Múnich)21:00​
Bélgica (Bruselas)21:00​
Países Bajos (Ámsterdam, Rotterdam)21:00​
Escandinavia (Suecia, Noruega, Dinamarca)21:00​
Islandia (Reikiavik)20:00​
Polonia (Varsovia)21:00​
Hungría (Budapest)21:00​
Balcanes (Croacia, Bosnia, Serbia, etc.)21:00​
Albania (Tirana)21:00​
Finlandia (Helsinki)22:00​
Rumanía (Bucarest)22:00​
Bulgaria (Sofía)22:00​
Turquía (Estambul)22:00​
Chipre (Nicosia)22:00​
Israel (Tel Aviv)22:00​
Rusia (Moscú)23:00​

Alineaciones posibles del FC Barcelona y Albacete

  • Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Ferran o Lewandowski.
  • Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Gómez, Javi Villar, Vallejo, Neva, Pacheco, Ale Meléndez, Lazo, Puertas y Jefté.
