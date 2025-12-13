El FC Barcelona atraviesa un estado de forma excepcional y recibe, por la fecha 16 de LaLiga, a Osasuna (este sábado 13 de diciembre de 2025) que viene a ser la otra cara de la moneda. Los azulgranas son líderes y le sacan cuatro puntos al Madrid, mientras que los rojillos se reencontraron con el triunfo en la última jornada. Para disfrutar del partido en vivo y en directo online, conoce los horarios en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.
¿A qué hora empieza FC Barcelona vs. Osasuna por LaLiga?
Conoce los horarios en Estados Unidos, España, México y otros países de Latinoamérica para ver el partido entre FC Barcelona vs. Osasuna por LaLiga EA Sports 2025-2026.
|País / Región
|Hora Local
|España (CET)
|18:30 horas
|Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay
|14:30 horas
|Bolivia, Venezuela
|13:30 horas
|Colombia, Perú, Ecuador, Panamá
|12:30 horas
|México (Centro), Honduras, El Salvador, Nicaragua
|11:30 horas
|Costa Rica, Guatemala
|11:30 horas
|Estados Unidos (ET - Costa Este)
|12:30 horas
|Estados Unidos (PT - Costa Oeste)
|09:30 horas
¿Cómo llegan FC Barcelona y Osasuna para el partido de hoy?
Los culés se recuperaron de la mala racha copera que los angustiaba y llegarán a este duelo frente a Osasuna con la moral por los cielos tras ganarle al Eintracht Frankfurt. El objetivo será claro: sumar de a tres para ponerle aún más presión al Real Madrid, que está segundo a cuatro puntos de la cima ostentada por los catalanes.
|Rival
|Resultado
|Competición
|Eintracht Frankfurt
|2-1 V
|UEFA Champions League
|Real Betis
|5-3 V
|LaLiga
|Atlético de Madrid
|3-1 V
|LaLiga
|Alavés
|3-1 V
|LaLiga
|Chelsea
|3-0 D
|UEFA Champions League
|Rival
|Resultado
|Competición
|Levante
|2-0 V
|LaLiga
|C.D. Ebro
|5-3 V
|Copa del Rey
|R.C.D. Mallorca
|2-2 E
|LaLiga
|Real Sociedad
|3-1 D
|LaLiga
|Sevilla
|1-0 D
|LaLiga
Para este partido, el conjunto azugrana tiene de baja a Gavi, Dani Olmo y Ronald Araújo, por lo que Flick no podrá contar con ellos.