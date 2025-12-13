El FC Barcelona atraviesa un estado de forma excepcional y recibe, por la fecha 16 de LaLiga, a Osasuna (este sábado 13 de diciembre de 2025) que viene a ser la otra cara de la moneda. Los azulgranas son líderes y le sacan cuatro puntos al Madrid, mientras que los rojillos se reencontraron con el triunfo en la última jornada. Para disfrutar del partido en vivo y en directo online, conoce los horarios en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

¿A qué hora empieza FC Barcelona vs. Osasuna por LaLiga?

Conoce los horarios en Estados Unidos, España, México y otros países de Latinoamérica para ver el partido entre FC Barcelona vs. Osasuna por LaLiga EA Sports 2025-2026.

País / RegiónHora Local
España (CET)18:30 horas
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay14:30 horas
Bolivia, Venezuela13:30 horas
Colombia, Perú, Ecuador, Panamá12:30 horas
México (Centro), Honduras, El Salvador, Nicaragua11:30 horas
Costa Rica, Guatemala11:30 horas
Estados Unidos (ET - Costa Este)12:30 horas
Estados Unidos (PT - Costa Oeste)09:30 horas

¿Cómo llegan FC Barcelona y Osasuna para el partido de hoy?

Los culés se recuperaron de la mala racha copera que los angustiaba y llegarán a este duelo frente a Osasuna con la moral por los cielos tras ganarle al Eintracht Frankfurt. El objetivo será claro: sumar de a tres para ponerle aún más presión al Real Madrid, que está segundo a cuatro puntos de la cima ostentada por los catalanes.

RivalResultadoCompetición
Eintracht Frankfurt2-1 VUEFA Champions League
Real Betis5-3 VLaLiga
Atlético de Madrid3-1 VLaLiga
Alavés3-1 VLaLiga
Chelsea3-0 DUEFA Champions League
RivalResultadoCompetición
Levante2-0 VLaLiga
C.D. Ebro5-3 VCopa del Rey
R.C.D. Mallorca2-2 ELaLiga
Real Sociedad3-1 DLaLiga
Sevilla1-0 DLaLiga

Para este partido, el conjunto azugrana tiene de baja a Gavi, Dani Olmo y Ronald Araújo, por lo que Flick no podrá contar con ellos.

