El FC Barcelona atraviesa un estado de forma excepcional y recibe, por la fecha 16 de LaLiga, a Osasuna ( este sábado 13 de diciembre de 2025 ) que viene a ser la otra cara de la moneda. Los azulgranas son líderes y le sacan cuatro puntos al Madrid, mientras que los rojillos se reencontraron con el triunfo en la última jornada. Para disfrutar del partido en vivo y en directo online, conoce los horarios en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

¿A qué hora empieza FC Barcelona vs. Osasuna por LaLiga?

Conoce los horarios en Estados Unidos, España, México y otros países de Latinoamérica para ver el partido entre FC Barcelona vs. Osasuna por LaLiga EA Sports 2025-2026.

País / Región Hora Local España (CET) 18:30 horas Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay 14:30 horas Bolivia, Venezuela 13:30 horas Colombia, Perú, Ecuador, Panamá 12:30 horas México (Centro), Honduras, El Salvador, Nicaragua 11:30 horas Costa Rica, Guatemala 11:30 horas Estados Unidos (ET - Costa Este) 12:30 horas Estados Unidos (PT - Costa Oeste) 09:30 horas

¿Cómo llegan FC Barcelona y Osasuna para el partido de hoy?

Los culés se recuperaron de la mala racha copera que los angustiaba y llegarán a este duelo frente a Osasuna con la moral por los cielos tras ganarle al Eintracht Frankfurt. El objetivo será claro: sumar de a tres para ponerle aún más presión al Real Madrid, que está segundo a cuatro puntos de la cima ostentada por los catalanes.

Rival Resultado Competición Eintracht Frankfurt 2-1 V UEFA Champions League Real Betis 5-3 V LaLiga Atlético de Madrid 3-1 V LaLiga Alavés 3-1 V LaLiga Chelsea 3-0 D UEFA Champions League

Rival Resultado Competición Levante 2-0 V LaLiga C.D. Ebro 5-3 V Copa del Rey R.C.D. Mallorca 2-2 E LaLiga Real Sociedad 3-1 D LaLiga Sevilla 1-0 D LaLiga

Para este partido, el conjunto azugrana tiene de baja a Gavi, Dani Olmo y Ronald Araújo, por lo que Flick no podrá contar con ellos.