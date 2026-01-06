La lucha por un lugar en la final de la Supercopa de España tendrá lugar este miércoles 7 de enero. En territorio saudí, el King Abdullah Sports City será el escenario donde Blaugranas y Leones midan fuerzas desde las 20:00 horas para definir quién sigue en la pelea por el título. FC Barcelona juega contra Athletic Club en un partido con pronóstico reservado. Si vives en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo y no te quieres perder el enfrentamiento, te comparto la lista de horarios para verlo por televisión señal abierta y streaming online desde el lugar que te encuentres.

El historial reciente entre ambos muestra un equilibrio absoluto: en sus últimos cinco duelos, se registraron dos triunfos para el visitante, uno para el local y dos empates. Sin embargo, el antecedente más fresco favorece al Barcelona, que se impuso 0-2 el pasado 8 de enero durante las semifinales de la Supercopa de España 2025.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO por la Supercopa de España?

Si estás en Estados Unidos, México, España, Sudamérica y otras partes del mundo, conoce los horarios de inicio para ver el partido entre FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este miércoles 7 de enero de 2026 por la semifinal de la Supercopa de España.

Horarios en España y Europa

Región / país Hora local inicio España (península) 20:00 Islas Canarias 19:00 Reino Unido e Irlanda 19:00 Portugal 19:00 Francia 20:00 Alemania, Austria, Suiza 20:00 Italia 20:00 Países Bajos 20:00 Bélgica y Luxemburgo 20:00 Países nórdicos 20:00–21:00 Europa del Este (Polonia, Rumanía, etc.) 20:00–21:00

Horarios en Estados Unidos y Canadá

País / región Hora local inicio aprox. USA – Costa Este (ET) 14:00 USA – Centro (CT) 13:00 USA – Montaña (MT) 12:00 USA – Pacífico (PT) 11:00 Puerto Rico 15:00 Canadá (Toronto, Montreal) 14:00 Canadá (Vancouver) 11:00

Horario en México, Centroamérica y Caribe

País / región Hora local inicio México (CDMX) 13:00 Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua 13:00 Costa Rica 13:00 Panamá 14:00 Caribe hispano (Cuba, R. Dominicana) 14:00 Caribe francés (Martinica) 15:00 Guayana Francesa 16:00

Horario en Sudamérica

País Hora local inicio Colombia 14:00 Perú 14:00 Ecuador 14:00 Venezuela 15:00 Bolivia 15:00 Paraguay 15:00 Chile (continental, verano) 16:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Brasil (Brasilia) 16:00

Fecha, hora, TV y online para ver FC Barcelona vs. Athletic

Día: Miércoles 7 de enero

Miércoles 7 de enero Hora: 20:00 de España (16:00 de Argentina, 14:00 del Este de Estados Unidos y 13:00 CDMX)

20:00 de España (16:00 de Argentina, 14:00 del Este de Estados Unidos y 13:00 CDMX) Estadio: King Abdullah Sports City Stadium, Yeda, Arabia SauditaFase: Semifinal de la Supercopa de España

King Abdullah Sports City Stadium, Yeda, Arabia SauditaFase: Semifinal de la Supercopa de España TV / Streaming Online: Movistar, Movistar (ESP), ESPN Deportes´, Fubo (USA), Flow Eventos (ARG).