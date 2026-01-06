La lucha por un lugar en la final de la Supercopa de España tendrá lugar este miércoles 7 de enero. En territorio saudí, el King Abdullah Sports City será el escenario donde Blaugranas y Leones midan fuerzas desde las 20:00 horas para definir quién sigue en la pelea por el título. FC Barcelona juega contra Athletic Club en un partido con pronóstico reservado. Si vives en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo y no te quieres perder el enfrentamiento, te comparto la lista de horarios para verlo por televisión señal abierta y streaming online desde el lugar que te encuentres.
El historial reciente entre ambos muestra un equilibrio absoluto: en sus últimos cinco duelos, se registraron dos triunfos para el visitante, uno para el local y dos empates. Sin embargo, el antecedente más fresco favorece al Barcelona, que se impuso 0-2 el pasado 8 de enero durante las semifinales de la Supercopa de España 2025.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO por la Supercopa de España?
Si estás en Estados Unidos, México, España, Sudamérica y otras partes del mundo, conoce los horarios de inicio para ver el partido entre FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este miércoles 7 de enero de 2026 por la semifinal de la Supercopa de España.
Horarios en España y Europa
|Región / país
|Hora local inicio
|España (península)
|20:00
|Islas Canarias
|19:00
|Reino Unido e Irlanda
|19:00
|Portugal
|19:00
|Francia
|20:00
|Alemania, Austria, Suiza
|20:00
|Italia
|20:00
|Países Bajos
|20:00
|Bélgica y Luxemburgo
|20:00
|Países nórdicos
|20:00–21:00
|Europa del Este (Polonia, Rumanía, etc.)
|20:00–21:00
Horarios en Estados Unidos y Canadá
|País / región
|Hora local inicio aprox.
|USA – Costa Este (ET)
|14:00
|USA – Centro (CT)
|13:00
|USA – Montaña (MT)
|12:00
|USA – Pacífico (PT)
|11:00
|Puerto Rico
|15:00
|Canadá (Toronto, Montreal)
|14:00
|Canadá (Vancouver)
|11:00
Horario en México, Centroamérica y Caribe
|País / región
|Hora local inicio
|México (CDMX)
|13:00
|Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua
|13:00
|Costa Rica
|13:00
|Panamá
|14:00
|Caribe hispano (Cuba, R. Dominicana)
|14:00
|Caribe francés (Martinica)
|15:00
|Guayana Francesa
|16:00
Horario en Sudamérica
|País
|Hora local inicio
|Colombia
|14:00
|Perú
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Venezuela
|15:00
|Bolivia
|15:00
|Paraguay
|15:00
|Chile (continental, verano)
|16:00
|Argentina
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Brasil (Brasilia)
|16:00
Fecha, hora, TV y online para ver FC Barcelona vs. Athletic
- Día: Miércoles 7 de enero
- Hora: 20:00 de España (16:00 de Argentina, 14:00 del Este de Estados Unidos y 13:00 CDMX)
- Estadio: King Abdullah Sports City Stadium, Yeda, Arabia SauditaFase: Semifinal de la Supercopa de España
- TV / Streaming Online: Movistar, Movistar (ESP), ESPN Deportes´, Fubo (USA), Flow Eventos (ARG).