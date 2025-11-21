El FC Barcelona vivirá un día histórico este sábado 22 de noviembre de 2025 al recibir al Athletic Club en el renovado Spotify Camp Nou por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/26. Tras más de dos años de exilio en Montjuïc debido a las obras de remodelación, este partido marca el tan esperado regreso oficial a su casa. El recinto, aunque no está completo, abrirá sus puertas para recibir a más de 40.000 aficionados, deseosos de presenciar el primer duelo en el nuevo estadio y recordar el último partido allí en mayo de 2023. En esta nota encontrarás los horarios y canales de TV en Estados Unidos, México y España, así como todos los detalles sobre el contexto deportivo de la vuelta a casa de los blaugranas en partido válido por el campeonato español.

El enfrentamiento entre Culés y Leones adquiere una relevancia adicional por la situación actual de ambos clubes en la clasificación. El Barça (2° con 28 puntos) llega a este duelo a solo tres unidades de distancia del puntero Real Madrid, impulsado por el talento joven de figuras como Lamine Yamal. Por su parte, el Athletic Club (7° con 17) busca dar el golpe y trepar a lo más alto de la tabla para asegurar puestos de Champions League de la mano de los veloces hermanos Iñani y Nico Williams.

Este duelo será la primera vez que se vean las caras en el templo azulgrana desde octubre de 2022, cuando el Barcelona se impuso al Bilbao con un contundente 4-0. El regreso a casa es un factor emocional clave para los de Xavi Hernández, quienes buscan dar el golpe y arrebatarle el liderato de la temporada 2025/26 a sus archirrivales.

Horarios del partido FC Barcelona vs. Athletic

El encuentro entre FC Barcelona y Athletic Club se jugará este sábado 22 de noviembre de 2025 en el renovado Spotify Camp Nou, en Barcelona.

Consulta el horario según tu país:

España: 16:15 horas

16:15 horas México (CDMX): 9:15 horas

9:15 horas Estados Unidos (ET): 10:15 horas

10:15 horas Estados Unidos (PT): 07:15 horas

Canales de TV y plataformas de streaming para ver Barcelona vs. Athletic EN VIVO

España:

TV: LaLiga TV Bar HD

Streaming: Movistar+, DAZ, DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2

México:

TV: Sky Sports

Streaming: Sky+

Estados Unidos:

TV: ESPN Deportes (DirecTV, Comcast, Dish)

Streaming: ESPN Select, Fubo (prueba gratuita) y ESPN App

FC Barcelona vs. Athletic: cómo llegan al partido por LaLiga

El equipo de Hansi Flick sigue con la obligación de seguir sumando triunfos para no perder de vista al Real Madrid, actual líder del campeonato español. Los azulgranas se ubican con 28 unidades, a solo tres puntos del primer lugar, y vienen de derrotar 2-4 a domicilio al Celta de Vigo por LaLiga EA Sports 2025-26.

Por su parte, el Athletic, dirigido por Ernesto Valverde, se ubica en el séptimo puesto de la clasificación general y viene con la moral a tope tras derrotar por la mínima diferencia al Real Oviedo en la jornada pasada.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 25 de mayo de 2025, cuando el Barcelona ganó 0-3 en San Mamés con un doblete de Robert Lewandowski y un gol de penal de Dani Olmo.