El Spotify Camp Nou se prepara para una noche de tintes épicos este martes 3 de marzo en punto de las 9:00 p.m. horario peninsular / 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. (tiempo del centro) / 12:00 p.m. PT . El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2026 con una misión casi imposible: remontar el humillante 4-0 sufrido en la ida. Bajo un ambiente de máxima presión, los culés buscarán una gesta histórica que paralice al mundo del fútbol y los meta en la gran final de abril. Desde Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, no te pierdas ni un segundo de esta batalla táctica entre dos gigantes de España que definen su temporada hoy.

Tras la contundente victoria colchonera en el Riyadh Air Metropolitano, el equipo de Diego Simeone llega a la Ciudad Condal con pie y medio en la final, pero consciente de que el Barça en casa es un rival temible. El arbitraje estará a cargo del internacional Ricardo de Burgos, con Daniel Trujillo supervisando cada jugada polémica desde el VAR. Los ojos del continente estarán puestos en figuras como Lamine Yamal y Antoine Griezmann, quienes definirán el destino de este “torneo del KO”. La tensión se siente en el aire ante lo que podría ser la remontada del siglo.

Para ver el partido en vivo en EE. UU., la transmisión oficial en español estará a cargo de ESPN+ y ESPN Deportes, las casas exclusivas de la Copa del Rey. En México, podrás seguir la señal a través de Sky Sports y su plataforma Sky+, asegurando la mejor cobertura en alta definición. Los residentes en España tendrán la transmisión total mediante Movistar+ y La 1 de RTVE, opciones ideales para vibrar con el dramatismo de la eliminación directa. Asegúrate de tener tu suscripción activa para no perderte este choque de trenes que definirá al gran finalista. ¡Sintoniza tu dispositivo favorito y prepárate para vivir 90 minutos de pura adrenalina y pasión!

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO HOY 3 de marzo?

El partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey de este martes 3 de marzo se juega a las 21:00 en España y se emite por una red amplia de canales y OTT oficiales en América y Europa.

Región / país / ciudad Hora local del partido España (península) 21:00 España (Cataluña, p.ej. Barcelona) 21:00 Islas Canarias 20:00 (una hora menos)​ México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 14:00 Guatemala / Honduras / Costa Rica / Panamá 14:00–15:00 (según huso) República Dominicana (Santo Domingo) 16:00​ Perú (Lima) 15:00 Colombia (Bogotá) 15:00 Ecuador (Quito, Guayaquil) 15:00 Bolivia (La Paz) 16:00​ Venezuela (Caracas) 16:00​ Argentina (Buenos Aires) 17:00 Uruguay (Montevideo) 17:00 Paraguay (Asunción) 17:00 Chile (Santiago) 17:00 Brasil (São Paulo, Río de Janeiro) 17:00 (Brasilia) Estados Unidos – Costa Este (Nueva York, Miami) 15:00–16:00 según fuente (3–4 p. m.) Estados Unidos – Centro (Chicago, Dallas) 14:00–15:00 Estados Unidos – Pacífico (Los Ángeles) 12:00 Reino Unido (Londres) 20:00 GMT Irlanda (Dublín) 20:00​ Portugal (Lisboa, Oporto) 20:00​ Francia (París) 21:00 Italia (Roma, Milán) 21:00​ Alemania (Berlín, Múnich) 21:00​ Bélgica (Bruselas) 21:00​ Países Bajos (Ámsterdam, Rotterdam) 21:00​ Escandinavia (Suecia, Noruega, Dinamarca) 21:00​ Islandia (Reikiavik) 20:00​ Polonia (Varsovia) 21:00​ Hungría (Budapest) 21:00​ Balcanes (Croacia, Bosnia, Serbia, etc.) 21:00​ Albania (Tirana) 21:00​ Finlandia (Helsinki) 22:00​ Rumanía (Bucarest) 22:00​ Bulgaria (Sofía) 22:00​ Turquía (Estambul) 22:00​ Chipre (Nicosia) 22:00​ Israel (Tel Aviv) 22:00​ Rusia (Moscú) 23:00​

Alineaciones posibles del Atlético Madrid y FC Barcelona

FC Barcelona: Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Marc Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López Marín, Raphinha; Ferran Torres.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena; Alexander Sørloth, Julián Alvarez.