El FC Barcelona y el Atlético Madrid protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un cruce que promete máxima intensidad, tensión táctica y emoción hasta el final. El partido se disputará este miércoles 8 de abril en el Spotify Camp Nou, a partir de las 3:00 p.m ET / 12:00 p.m. PT . Conoce los horarios por país para seguir el partido en vivo y en directo online desde Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica y Sudamérica.

El conjunto azulgrana llega con la obligación de hacerse fuerte en casa y aprovechar el impulso de su afición para tomar ventaja en una serie de ida y vuelta que no admite errores. El equipo culé buscará imponer su dominio desde la posesión, mover el balón con rapidez y encontrar espacios ante una defensa atlética que suele destacarse por su orden, su disciplina y su capacidad para incomodar a rivales de mayor control del juego.

Del otro lado, el Atlético Madrid vuelve a presentarse como un adversario incómodo, especialmente en este tipo de instancias europeas donde la gestión de los tiempos, la solidez defensiva y la efectividad en las áreas suelen marcar diferencias. El equipo dirigido por Diego Simeone intentará resistir el empuje inicial del Barcelona y, a partir de ahí, explotar las transiciones rápidas y el juego directo para castigar cualquier desajuste del local.

¡La Champions está aquí! Mira el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por ESPN y Disney Plus Online. Te decimos dónde ver el partido por Fútbol TV hoy mismo. ¡No dejes que te lo cuenten, vive la emoción en vivo y al instante! | Crédito: uefa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega FC Barcelona - Atlético de Madrid EN VIVO por Champions League?

El partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid del miércoles 8 de abril de 2026 está programado para las 21:00 en España (CEST), es decir, 19:00 GMT.

País / Región Ciudad referencia Zona horaria abril 2026 Hora del partido el 8/4/2026 España Madrid/Barcelona CEST (UTC+2) 21:00 Portugal Lisboa WEST (UTC+1) 20:00 Reino Unido Londres BST (UTC+1) 20:00 Irlanda Dublín BST (UTC+1) 20:00 Francia París CEST (UTC+2) 21:00 Alemania Berlín CEST (UTC+2) 21:00 Italia Roma CEST (UTC+2) 21:00 Países Bajos Ámsterdam CEST (UTC+2) 21:00 Bélgica Bruselas CEST (UTC+2) 21:00 Suiza Zúrich CEST (UTC+2) 21:00 Suecia Estocolmo CEST (UTC+2) 21:00 Noruega Oslo CEST (UTC+2) 21:00 Dinamarca Copenhague CEST (UTC+2) 21:00 Finlandia Helsinki EEST (UTC+3) 22:00 Grecia Atenas EEST (UTC+3) 22:00 Turquía Estambul TRT (UTC+3) 22:00 Marruecos Rabat (aprox. UTC+1 en abril) 20:00 Argelia Argel CET (UTC+1) 20:00 Nigeria Lagos WAT (UTC+1) 20:00 Sudáfrica Johannesburgo SAST (UTC+2) 21:00 Arabia Saudita Riad AST (UTC+3) 22:00 Emiratos Árabes Unidos Dubái GST (UTC+4) 23:00 India Nueva Delhi IST (UTC+5:30) 00:30 (9 de abril) China Pekín CST (UTC+8) 03:00 (9 de abril) Japón Tokio JST (UTC+9) 04:00 (9 de abril) Australia (este) Sídney AEST (UTC+10) 05:00 (9 de abril) Perú Lima PET (UTC-5) 14:00 Colombia Bogotá COT (UTC-5) 14:00 Ecuador (continental) Quito ECT (UTC-5) 14:00 Venezuela Caracas VET (UTC-4) 15:00 Bolivia La Paz BOT (UTC-4) 15:00 Chile (continental)* Santiago CLT (UTC-4 aprox.) 15:00 Paraguay Asunción PYT (UTC-4 aprox.) 15:00 Argentina Buenos Aires ART (UTC-3) 16:00 Uruguay Montevideo UYT (UTC-3) 16:00 Brasil (este, Río/SP) São Paulo BRT (UTC-3) 16:00 México (centro) CDMX CST (UTC-6) 13:00 México (pacifico) Tijuana PDT (UTC-7 aprox.) 12:00 Estados Unidos Este Nueva York EDT (UTC-4) 15:00 Estados Unidos Centro Chicago CDT (UTC-5) 14:00 Estados Unidos Montaña Denver MDT (UTC-6) 13:00 Estados Unidos Pacífico Los Ángeles PDT (UTC-7) 12:00 Canadá Este Toronto EDT (UTC-4) 15:00 Canadá Pacífico Vancouver PDT (UTC-7) 12:00