Conoce los horarios para ver el partido entre FC Barcelona - Atlético de Madrid EN VIVO por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. (Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Composición Mag)
Conoce los horarios para ver el partido entre FC Barcelona - Atlético de Madrid EN VIVO por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. (Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El FC Barcelona y el Atlético Madrid protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un cruce que promete máxima intensidad, tensión táctica y emoción hasta el final. El partido se disputará este miércoles 8 de abril en el Spotify Camp Nou, a partir de las 3:00 p.m ET / 12:00 p.m. PT. Conoce los horarios por país para seguir el partido en vivo y en directo online desde Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica y Sudamérica.

El conjunto azulgrana llega con la obligación de hacerse fuerte en casa y aprovechar el impulso de su afición para tomar ventaja en una serie de ida y vuelta que no admite errores. El equipo culé buscará imponer su dominio desde la posesión, mover el balón con rapidez y encontrar espacios ante una defensa atlética que suele destacarse por su orden, su disciplina y su capacidad para incomodar a rivales de mayor control del juego.

Del otro lado, el Atlético Madrid vuelve a presentarse como un adversario incómodo, especialmente en este tipo de instancias europeas donde la gestión de los tiempos, la solidez defensiva y la efectividad en las áreas suelen marcar diferencias. El equipo dirigido por Diego Simeone intentará resistir el empuje inicial del Barcelona y, a partir de ahí, explotar las transiciones rápidas y el juego directo para castigar cualquier desajuste del local.

¡La Champions está aquí! Mira el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por ESPN y Disney Plus Online. Te decimos dónde ver el partido por Fútbol TV hoy mismo. ¡No dejes que te lo cuenten, vive la emoción en vivo y al instante! | Crédito: uefa.com / Composición Depor
¡La Champions está aquí! Mira el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por ESPN y Disney Plus Online. Te decimos dónde ver el partido por Fútbol TV hoy mismo. ¡No dejes que te lo cuenten, vive la emoción en vivo y al instante! | Crédito: uefa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega FC Barcelona - Atlético de Madrid EN VIVO por Champions League?

El partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid del miércoles 8 de abril de 2026 está programado para las 21:00 en España (CEST), es decir, 19:00 GMT.

País / RegiónCiudad referenciaZona horaria abril 2026Hora del partido el 8/4/2026
EspañaMadrid/BarcelonaCEST (UTC+2)21:00
PortugalLisboaWEST (UTC+1)20:00
Reino UnidoLondresBST (UTC+1)20:00
IrlandaDublínBST (UTC+1)20:00
FranciaParísCEST (UTC+2)21:00
AlemaniaBerlínCEST (UTC+2)21:00
ItaliaRomaCEST (UTC+2)21:00
Países BajosÁmsterdamCEST (UTC+2)21:00
BélgicaBruselasCEST (UTC+2)21:00
SuizaZúrichCEST (UTC+2)21:00
SueciaEstocolmoCEST (UTC+2)21:00
NoruegaOsloCEST (UTC+2)21:00
DinamarcaCopenhagueCEST (UTC+2)21:00
FinlandiaHelsinkiEEST (UTC+3)22:00
GreciaAtenasEEST (UTC+3)22:00
TurquíaEstambulTRT (UTC+3)22:00
MarruecosRabat(aprox. UTC+1 en abril)20:00
ArgeliaArgelCET (UTC+1)20:00
NigeriaLagosWAT (UTC+1)20:00
SudáfricaJohannesburgoSAST (UTC+2)21:00
Arabia SauditaRiadAST (UTC+3)22:00
Emiratos Árabes UnidosDubáiGST (UTC+4)23:00
IndiaNueva DelhiIST (UTC+5:30)00:30 (9 de abril)
ChinaPekínCST (UTC+8)03:00 (9 de abril)
JapónTokioJST (UTC+9)04:00 (9 de abril)
Australia (este)SídneyAEST (UTC+10)05:00 (9 de abril)
PerúLimaPET (UTC-5)14:00
ColombiaBogotáCOT (UTC-5)14:00
Ecuador (continental)QuitoECT (UTC-5)14:00
VenezuelaCaracasVET (UTC-4)15:00
BoliviaLa PazBOT (UTC-4)15:00
Chile (continental)*SantiagoCLT (UTC-4 aprox.)15:00
ParaguayAsunciónPYT (UTC-4 aprox.)15:00
ArgentinaBuenos AiresART (UTC-3)16:00
UruguayMontevideoUYT (UTC-3)16:00
Brasil (este, Río/SP)São PauloBRT (UTC-3)16:00
México (centro)CDMXCST (UTC-6)13:00
México (pacifico)TijuanaPDT (UTC-7 aprox.)12:00
Estados Unidos EsteNueva YorkEDT (UTC-4)15:00
Estados Unidos CentroChicagoCDT (UTC-5)14:00
Estados Unidos MontañaDenverMDT (UTC-6)13:00
Estados Unidos PacíficoLos ÁngelesPDT (UTC-7)12:00
Canadá EsteTorontoEDT (UTC-4)15:00
Canadá PacíficoVancouverPDT (UTC-7)12:00
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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