El FC Barcelona y el Atlético Madrid protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un cruce que promete máxima intensidad, tensión táctica y emoción hasta el final. El partido se disputará este miércoles 8 de abril en el Spotify Camp Nou, a partir de las 3:00 p.m ET / 12:00 p.m. PT. Conoce los horarios por país para seguir el partido en vivo y en directo online desde Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica y Sudamérica.
El conjunto azulgrana llega con la obligación de hacerse fuerte en casa y aprovechar el impulso de su afición para tomar ventaja en una serie de ida y vuelta que no admite errores. El equipo culé buscará imponer su dominio desde la posesión, mover el balón con rapidez y encontrar espacios ante una defensa atlética que suele destacarse por su orden, su disciplina y su capacidad para incomodar a rivales de mayor control del juego.
Del otro lado, el Atlético Madrid vuelve a presentarse como un adversario incómodo, especialmente en este tipo de instancias europeas donde la gestión de los tiempos, la solidez defensiva y la efectividad en las áreas suelen marcar diferencias. El equipo dirigido por Diego Simeone intentará resistir el empuje inicial del Barcelona y, a partir de ahí, explotar las transiciones rápidas y el juego directo para castigar cualquier desajuste del local.
¿A qué hora juega FC Barcelona - Atlético de Madrid EN VIVO por Champions League?
El partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid del miércoles 8 de abril de 2026 está programado para las 21:00 en España (CEST), es decir, 19:00 GMT.
|País / Región
|Ciudad referencia
|Zona horaria abril 2026
|Hora del partido el 8/4/2026
|España
|Madrid/Barcelona
|CEST (UTC+2)
|21:00
|Portugal
|Lisboa
|WEST (UTC+1)
|20:00
|Reino Unido
|Londres
|BST (UTC+1)
|20:00
|Irlanda
|Dublín
|BST (UTC+1)
|20:00
|Francia
|París
|CEST (UTC+2)
|21:00
|Alemania
|Berlín
|CEST (UTC+2)
|21:00
|Italia
|Roma
|CEST (UTC+2)
|21:00
|Países Bajos
|Ámsterdam
|CEST (UTC+2)
|21:00
|Bélgica
|Bruselas
|CEST (UTC+2)
|21:00
|Suiza
|Zúrich
|CEST (UTC+2)
|21:00
|Suecia
|Estocolmo
|CEST (UTC+2)
|21:00
|Noruega
|Oslo
|CEST (UTC+2)
|21:00
|Dinamarca
|Copenhague
|CEST (UTC+2)
|21:00
|Finlandia
|Helsinki
|EEST (UTC+3)
|22:00
|Grecia
|Atenas
|EEST (UTC+3)
|22:00
|Turquía
|Estambul
|TRT (UTC+3)
|22:00
|Marruecos
|Rabat
|(aprox. UTC+1 en abril)
|20:00
|Argelia
|Argel
|CET (UTC+1)
|20:00
|Nigeria
|Lagos
|WAT (UTC+1)
|20:00
|Sudáfrica
|Johannesburgo
|SAST (UTC+2)
|21:00
|Arabia Saudita
|Riad
|AST (UTC+3)
|22:00
|Emiratos Árabes Unidos
|Dubái
|GST (UTC+4)
|23:00
|India
|Nueva Delhi
|IST (UTC+5:30)
|00:30 (9 de abril)
|China
|Pekín
|CST (UTC+8)
|03:00 (9 de abril)
|Japón
|Tokio
|JST (UTC+9)
|04:00 (9 de abril)
|Australia (este)
|Sídney
|AEST (UTC+10)
|05:00 (9 de abril)
|Perú
|Lima
|PET (UTC-5)
|14:00
|Colombia
|Bogotá
|COT (UTC-5)
|14:00
|Ecuador (continental)
|Quito
|ECT (UTC-5)
|14:00
|Venezuela
|Caracas
|VET (UTC-4)
|15:00
|Bolivia
|La Paz
|BOT (UTC-4)
|15:00
|Chile (continental)*
|Santiago
|CLT (UTC-4 aprox.)
|15:00
|Paraguay
|Asunción
|PYT (UTC-4 aprox.)
|15:00
|Argentina
|Buenos Aires
|ART (UTC-3)
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|UYT (UTC-3)
|16:00
|Brasil (este, Río/SP)
|São Paulo
|BRT (UTC-3)
|16:00
|México (centro)
|CDMX
|CST (UTC-6)
|13:00
|México (pacifico)
|Tijuana
|PDT (UTC-7 aprox.)
|12:00
|Estados Unidos Este
|Nueva York
|EDT (UTC-4)
|15:00
|Estados Unidos Centro
|Chicago
|CDT (UTC-5)
|14:00
|Estados Unidos Montaña
|Denver
|MDT (UTC-6)
|13:00
|Estados Unidos Pacífico
|Los Ángeles
|PDT (UTC-7)
|12:00
|Canadá Este
|Toronto
|EDT (UTC-4)
|15:00
|Canadá Pacífico
|Vancouver
|PDT (UTC-7)
|12:00